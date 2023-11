La cultissime licence SOS Fantômes reviendra au cinéma avec un tout nouveau film Ghostbusters: Frozen Empire et voici la première bande-annonce officielle.

Who you gonna call ? Ghostbusters... encore une fois ! Après le teasing d'hier, Sony Pictures a dévoilé au monde entier le prochain long-métrage SOS Fantômes : La Menace de Glace. Bye bye le titre provisoire « Firehouse » ! Les chasseurs d'ectoplasmes vont être confrontés à un nouveau mal glacial dans les rues de New York.

Un premier trailer pour Ghostbusters Frozen Empire

Même si Ghostbusters Afterlife n'a pas plu à tout le monde, c'est bien lui qui a permis à la franchise culte de se remettre sur de bons rails. Le volet au casting 100% féminin ayant essuyé des critiques encore plus acerbes. Et visiblement, le côté grand spectacle ne sera pas abandonné dans S.O.S Fantômes : La Menace de Glace à la vue des premiers extraits.

Dans cet opus, on retrouvera une partie du casting original avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson qui cotoieront la jeune relève représentée par l'acteur Finn Wolfhard (Stranger Things) ou encore Paul Rudd. L'action de ce prochain Ghostbusters se déroulera dans les rues de Manhattan, et plus particulièrement dans la célèbre caserne de pompiers, « là où tout a commencé ». Après tout, le film est marketé comme un retour aux sources, donc c'était un passage obligatoire.

« La famille Spengler retourne là où tout a commencé – la caserne de pompiers emblématique de New York – pour faire équipe avec les Ghostbusters originaux, qui ont développé un laboratoire de recherche top secret pour faire passer les fantômes au niveau supérieur. Mais lorsque la découverte d’un ancien artefact libère une force maléfique, les Ghostbusters, nouveaux et anciens, doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d’une seconde ère glaciaire » synopsis officiel de Ghostbusters Frozen Empire.

Alors qu'on aurait pu s'attendre à une levée de boucliers, les commentaires sont très positifs sur les différents réseaux. « Hâte de découvrir le film »; « Complètement inattendu, mais c'est si prometteur »; « Ca m'a donné des frissons »; « Les mecs (ndlr : les ghostbusters originaux) sont de retour. Ca a l'air très fun avec beaucoup de nouveaux personnages ».