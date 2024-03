Nous vous en parlions en début de semaine : le Japon féodal de Ghost of Tsushima allait bientôt conquérir de nouveaux territoires. PlayStation vient officiellement de le confirmer : la Director's Cut arrive très bientôt sur PC !

Le portage PC de Ghost of Tsushima enfin confirmé !

Magnifique chant du cygne de la PS4 sorti en 2020, Ghost of Tsushima a depuis fait bien du chemin. Il a en effet eu droit à une version Director's Cut sur PS5 en 2021. Il ne manquait plus qu'une version PC pour que la fête soit complète. C'est désormais officiel : la Director's Cut du jeu arrivera bien sur PC, et même très bientôt ! Plus précisément, Jin Sakai infiltrera la plateforme le 16 mai prochain !

Ce portage sera assuré par Nixxes, en collaboration avec Sucker Punch. L'on doit déjà au studio des portages de qualité des jeux estampillés PlayStation, comme Marvel's Spider-Man et Miles Morales. La version PC de Ghost of Tsushima semble donc être entre de très bonnes mains. La Director's Cut comprendra ainsi le jeu complet ainsi que l'extension « L'île d'Iki ». Le mode coopératif en ligne Légendes sera également de la partie.

La superbe direction artistique du titre pourra exprimer son plein potentiel sur PC. © Sucker Punch

Des fonctionnalités uniques au PC à attendre

Version PC oblige, ce portage aura droit à toutes les joyeusetés que la plateforme propose. À savoir un framerate illimité, de nombreux paramètres graphiques à modifier, des contrôles clavier/souris personnalisables ou encore le support des écrans ultrawide. Les performances seront également assurées par le support du DLSS 3 de NVIDIA, du FSR 3 d'AMD et d'Intel XeSS. La direction artistique déjà superbe du titre de Sucker Punch devrait ainsi être encore sublimée sur PC.

Ghost of Tsushima Director's Cut est ainsi attendu sur PC le 16 mai. Il est d'ores et déjà possible de précommander le jeu sur Steam et l'Epic Games Store. Ceci permettra d'obtenir les bonus suivants :

Le cheval New Game+

L'habit du voyageur

Les teintures « Armure brisée » du magasin de Baku

Voici en tout cas une très bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs PC qui attendaient le titre de Sucker Punch de pied ferme. Il s'agit également d'un excellent moyen d'attendre Ghost of Tsushima 2, dont l'annonce pourrait avoir lieu plus tard cette année.