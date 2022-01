Jin Sakai n'a pas seulement délivré son Archipel de l'invasion mongole, il a également fait les affaires de Sony Interactive Entertainment. Ghost of Tsushima, la nouvelle licence de Sucker Punch sortie à l'été 2020 s'est écoulée à huit millions d'exemplaires, et le studio ne s'est pas fait prier pour fêter ce cap :

Ghost of Tsushima se fait... Rosser

Il faut dire que Sony n'avait pas lésiné sur les moyens pour faire parler de sa toute nouvelle licence lors de sa sortie sur PlayStation 4, non sans (très) rapidement proposer une version Director's Cut sur Playstation 5, histoire de profiter de la longue transition qui s'opère entre deux générations. Fort de son succès, Ghost of Tsushima fera même l'objet d'une adaptation cinématographique, car tel est désormais la stratégie de Sony.

Et pourtant, ce succès n'a pas fait que des heureux. En effet, la célébration de ce cap de ventes a contribué à rouvrir une plaie restée béante chez Jeff Ross, le réalisateur de Days Gone :

Au moment où j'ai quitté Sony, Days Gone était sorti depuis un an et demi (et un mois), et s'était vendu à huit millions d'exemplaires. Depuis, il s'en est vendu encore plus, dont un million supplémentaire sur Steam. Les managers du studio nous ont toujours fait sentir que c'était une grosse déception.

Le pire est toujours certain

Si Jeff Ross ne semble pas avoir digéré l'épisode Days Gone, c'est sans doute parce que Sony avait refusé une suite au studio Bend, malgré cinq récompenses et un développement rentabilisé. En réponse à sa déclaration, le réalisateur offre de nouvelles pistes pour comprendre son ressenti, estimant que Sony aurait plus cru en Death Stranding qu'en Days Gone.

La rancœur était partagée au sein des ex-Bend, puisque le coréalisateur John Garvin se laissait également aller au printemps dernier :

Ne venez pas vous plaindre si un jeu n'a pas de suite s'il n'a pas été soutenu à son lancement. Je pense que la ferveur pour un jeu n'est pas aussi importante que le fait de l'acheter plein tarif. Parce que si vous l'avez fait, vous avez soutenu les développeurs directement.

Espérons pour les nerfs de Jeff Ross que Sony ne se presse pas trop pour annoncer une suite à Ghost of Tsushima, sans quoi on ne donne pas cher de sa peau...

Que pensez-vous des déclarations de Jeff Ross ? Le succès de Ghost of Tsushima est-il mérité ? Faites-nous part de vos avis tranchants comme un katana dans les commentaires ci-dessous.