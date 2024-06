Un leaker renommé au sein de la communauté a dévoilé l’une des petites nouveautés qui arrivera avec la mise à jour 4.8 de Genshin Impact. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais.

Le « petit » monde de Genshin Impact est en effervescence. La version 4.7 occupe actuellement les joueurs les plus fidèles, mais ce qu’ils attendent surtout c’est la mise à jour 5.0. Elle devrait apporter une petite révolution avec Natlan, une toute nouvelle région. Entre-deux, il y aura une version moins conséquente : la 4.8. HoYoverse avait déjà livré un petit avant-goût de cette dernière avec la présentation d’un nouveau personnage, Emilie, une Dendro tout droit venue de la région de Fontaine. Ce n’était évidemment qu’un avant-goût de ce que la version 4.8 de Genshin Impact a dans le ventre, et on peut toujours compter sur les leakers habituels pour nous dévoiler une partie de son contenu à l’avance. Il faudra visiblement compter sur l’amélioration d’une fonctionnalité franchement bienvenue.

Nouveau leak pour la verison 4.8 de Genshin Impact

C’est une nouvelle fois Kuroo, bien connu de la communauté, qui vend la mèche vidéo à l’appui. La version 4.8 du free-to-play apportera donc une fonctionnalité qui va clairement améliorer l’expérience utilisateur des joueurs intéressés par la narration. Il faut dire que Genshin Impact met le paquet sur ce point entre son histoire principale, ses quêtes annexes ou ses nouveaux événements. Il est parfois difficile de tout suivre dans le feu et c’est précisément ce à quoi cette nouveauté veut remédier. Les joueurs pourront ainsi afficher l’historique des dialogues pendant une scène d'une simple pression de touche. Pratique quand on clique un peu trop vite ou par erreur.

Une fonctionnalité comme on en retrouve dans de nombreux JRPG notamment, mais qui manquait encore à l’appel dans le jeu en monde ouvert. Le tir sera donc corrigé au lancement de la version 2.8 de Genshin Impact cet été. Si l’on se fie au planning de HoyoVerse, la mise à jour devrait être déployée aux alentours du 17 juillet. Ce n’est cependant pas la seule nouveauté qui va améliorer la qualité de vie du jeu prochainement. Les précédents leaks ont laissé entendre que le cooldown pour les boss mondiaux pourrait être retiré afin de permettre aux joueurs de les recommencer rapidement et de farmer plus aisément de nouveaux matériaux, entre autres. La version 2.8 de Genshin Impact devrait en tout cas apporter du joli contenu pour clore en beauté l’arc de Fontaine.