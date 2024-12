Même s'il ne s'agit pas du MMO qui a leaké, Game of Thrones aura bientôt droit à un jeu baptisé Kingsroad et centré sur la série événement HBO. Même si cela risque d'en chagriner beaucoup qu'il s'agit d'un jeu principalement mobile pour iOS et Android, mais également prévu sur PC, nous savons maintenant au moins quand il sortira, avec tout de même des prémices potentiellement prometteurs.

L'Hiver vient prochainement dans Game of Thrones Kingsroad

En attendant des nouvelles du film, des prochaines séries ou d'autres plus gros projets, notamment vidéoludiques autour de Game of Thrones, Kingsroad se montre encore. Il s'agira donc d'incarner un personnage inédit, mais bien ancré dans l'univers de la série événement de HBO. Nous voyagerons en sa compagnie à travers les Sept Royaumes, puisque nous irons de Port-Réal au Mur, et croiserons de nombreux protagonistes emblématiques comme Jon Snow, Cersei ou encore Varys.

L'intrigue de Game of Thrones Kingsroad semble se placer dans les dernières saisons de la série, puisque Cersei est assise sur le Trône de Fer, et les Marcheurs Blancs menacent de détruire l'humanité. Nous avons également droit à un peu de gameplay, présentant un jeu d'action classique et efficace. Visuellement, le titre est développé sur l'Unreal Engine 5 et se montre relativement solide pour un jeu principalement destiné aux appareils mobiles, avec les visages des acteurs originaux bien retranscrits.

D'ici à ce que du nouveau arrive pour la franchise inspirée des romans de George R.R. Martin, Kingsroad se pare en tout cas d'une fenêtre de sortie pour 2025, a priori sur iOS, Android et PC.

Source : The Game Awards sur YouTube