Le créateur de Game of Thrones, George R.R. Martin a une fois de plus répondu à la question qui brûle les lèvres des fans des livres et les déçoit encore.

Le visiblement très occupé par autre chose que ses livres George R.R. Martin s'est assis avec The Hollywood Reporter pour parler notamment de quatre courts-métrages qu'il a financé et basées sur les récits d'un ami proche. Au passage, le créateur de Game of Thrones mentionne la fin tant attendue des livres qui ont inspiré l'une des plus grosses séries de tous les temps... et botte une fois encore en touche.

Toujours pas de fin littéraire de Game of Thrones en vue

Avant que Game of Thrones devienne le carton planétaire que l'on connaît avec la série HBO (mais avec une huitième et dernière saison qui a fait couler beaucoup d'encre et déçu bien des fans), il s'agit avant tout d'une série de livres écrite par George R.R. Martin... qu'il n'a jamais terminé. Le dernier tome en date, Un Festin pour les Corbeaux, est paru pour la première fois... en 2005. Deux tomes devaient encore lui succéder : « Les Vents de l'Hiver » (qu'il aurait commencé à écrire en... 2010) et « Un Rêve de Printemps ».

Sauf que la série Game of Thrones s'est terminée avant les livres (pour le résultat très controversé qu'on lui connaît). Et son auteur n'a depuis fait qu'annoncer à maintes reprises par différents biais à quel point il n'avance pas sur ses deux derniers tomes... au lieu de véritablement travailler dessus. La dernière déclaration en date de ce style nous provient d'une interview auprès de The Hollywood Reporter. « Malheureusement, j'ai 13 ans de retard. Je vis la vie au jour le jour. Finir les livres qui ont inspiré Game of Thrones reste cependant une priorité. Beaucoup de gens m'enterrent déjà, en disant que je ne les terminerai jamais. Ils ont peut-être raison, je ne sais pas. Mais je suis encore bien vivant. Je ne pourrais pas prendre ma retraite, je ne suis pas un golfeur ».

Rappelons que l'auteur de A Song of Ice and Fire, qui a donné Game of Thrones sur le petit écran, est tout de même âgé de 76 ans. Compte tenu de la taille colossale des précédents ouvrages, il apparaît malgré tout peu probable que les deux derniers tomes sortent un jour, au grand dam des fans de la première heure. D'autant que l'homme est déjà bien occupé par ses rôles de consultant ou producteur de diverses adaptations de son énorme univers, entre autres projets l'éloignant de son rôle originel d'auteur.

George R.R. Martin emportera-t-il vraiment la fin de Game of Thrones dans sa tombe ? C'est bien parti pour...

Source : The Hollywood Reporter