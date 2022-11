Les Game Awards, grande célébration étasunienne du jeu vidéo mondial , auront lieu le 8 décembre 2022, au Microsoft Theater de Los Angeles. Gameblog fait une nouvelle fois partie du jury ayant choisi les jeux qui se disputeront une récompense. La plus prestigieuse, c'est évidemment celle qui récompense celui qu'on considère comme le jeu vidéo de l'année, le GOTY, acronyme de Game Of The Year.

En 2014, c'est le RPG BioWare, Dragon Age: Inquisition, qui était le lauréat. En 2015, The Witcher 3: Wild Hunt, des Polonais de CD PROJEKT RED. En 2016, Overwatch a raflé le prix de jeu de l'année, alors qu'en 2017, il s'agissait d'une démonstration de jeu vidéo par Nintendo avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild. 2018, la réinvention d'une série mythique, God of War. 2019, la célébration du studio japonais FromSoftware avec Sekiro: Shadows Die Twice. Enfin, en 2020, c'est The Last of Us Part II qui était sacré, et en 2021, la révélation It Takes Two.

Qui sera le GOTY 2022 des Game Awards ?

Le jeu de l'année selon les Game Awards se trouve dans cette liste :

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio/Focus Entertainment)

Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)

God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)

Stray (BlueTwelve Studio/Annapurna Interactive)

Xenoblade Chronicles 3 (Monolith Soft/Nintendo)

Elden Ring et God of War Ragnarök favoris

On peut constater que la sélection est variée, avec des jeux bien différents les uns des autres. Cependant, il semble évident que deux titres se détachent déjà (et c'est le cas avec les votes des rédactions comme Gameblog qui participent à la liste de ces nommés) : Elden Ring et God of War Ragnarök. Le second a l'avantage d'être tout frais dans les mémoires, mais le premier, lors de sa sortie et les semaines qui ont suivies, avait littéralement éclipsé tout autre jeu vidéo...

Que pensez-vous de cette liste de prétendants au GOTY ? Votre jeu préféré de l'année est-il dedans ? Un pronostic peut-être ? Dénouement dans quelques semaines, et ce sera bien entendu à suivre sur Gameblog.fr !