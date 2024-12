À l'exception des nominés autres catégories présentes aux Game Awards 2024 établis par un jury, la Voix des Joueurs se veut « 100% déterminée par la communauté », comme l'indique son organisateur Geoff Keighley via un post sur son compte X.com pour en présenter les nominés. 30 jeux sont donc en lice pour cette catégorie, avec toutefois des candidats pour le moins surprenants.

Les votes pour la Voix des Joueurs des Game Awards sont ouverts

Si on connaît déjà les nominés aux 23 catégories centrés sur les jeux des Game Awards 2024, ceux de la Voix des Joueurs ne sont pas encore déterminés. La communauté dispose en effet de trois sessions de vote pour établir les heureux élus à cette catégorie qui lui est dédiée. La première session de vote est déjà lancée, avec 30 candidats en lice. On remarque en tout cas que tous les titres proposés apparaissent déjà parmi les nominés des autres catégories de la cérémonie. Parmi les plus gros candidats, on compte entre autres Astro Bot, Balatro, Black Myth Wukong, FF7 Rebirth, Metaphor ReFantazio ou encore Like a Dragon: Infinite Wealth.

On retrouve notamment à nouveau le DLC d'Elden Ring, L'Ombre de l'Arbre-Monde, dont la présence dans la catégorie Jeu de l'Année pour les Game Awards avait déjà suscité une vive polémique. De nombreux jeux en lice laissent également perplexes, car n'étant clairement pas sortis cette année, tels que FF 14, Fortnite, Genshin Impact, League of Legends, No Man's Sky ou encore Warframe. Vous avez quoi qu'il en soit voix au chapitre pour essayer d'attribuer le prix de la Voix des Joueurs à votre jeu préféré en passant par la page correspondante sur le site officiel de la cérémonie. Voici justement la liste complète des 30 jeux pouvant briguer ce titre aux Game Awards 2024.

Les 30 candidats à la catégorie Voix des Joueurs

ASTRO BOT

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Helldivers 2

League of Legends

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor ReFantazio

Mobile Legends; Bang Bang

No Man’s Sky

Palworld

Persona 3 Reload

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Sonic x Shadow Generations

Stellar Blade

Valorant

Warframe

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

