Initié en 2014, le show des Game Awards est peu à peu devenu l’un des plus gros rendez-vous gaming annuels, notamment grâce aux très nombreuses annonces et autres séquences de gameplay qu’il nous sert à chaque fois. Un florilège de « world premiere » toujours présenté par ce cher Geoff Keighley, star du net et showman que l’on voit pratiquement partout désormais.

Les Game Awards : 8 ans d'existence et 7 GOTY

Mais les Game Awards sont aussi une remise de prix pour un grand nombre de catégories (meilleure direction artistique, jeu le plus attendu, etc.), dont celui du meilleur jeu de l’année, le fameux GOTY. Ces derniers sont d'ailleurs choisis en compilant les votes d'un jury trié sur le volet, dont Gameblog fera une nouvelle fois partie cette année, et les votes du public glanés sur diverses plateformes sociales notamment.

Alors qu’ils s’apprêtent à rempiler pour leur huitième édition le 8 décembre 2022, les Game Awards ont déjà couronné pas moins de 7 titres considérés comme les meilleurs jeux des années précédentes, parmi lesquels on retrouve notamment The Witcher 3, God of War (2018) ou encore It Takes Two.

Meilleurs jeux de l’année depuis 2014 selon les Game Awards

2014 - Dragon Age : Inquisition

2015 - The Witcher 3

2016 - Overwatch

2017 - The Legend of Zelda: BOTW

2018 - God of War

2019 - Sekiro

2020 - The Last Of Us Part II

2021 - It Takes Two

La question qui se pose maintenant, c’est qui sera le grand GOTY de cette année 2022 ? En étant parfaitement honnête, il n’y a pas grand monde pour se battre au portillon. Les grosses sorties sont peu nombreuses, d’autres ont tout bonnement été repoussées à l’année prochaine et si certains softs ont refait parler d’eux dernièrement, ils ont malheureusement déjà raté le coche, comme Cyberpunk 2077 par exemple.

Qui pour devenir le GOTY 2022 ? On a quelques pistes.

Mais 2022 a tout de même quelques prétendants sérieux que l'on devrait retrouver aux Game Awards. On pensera par exemple à Elden Ring, sorti en février dernier, le titre de FromSoftware (déjà récompensé avec Sekiro en 2019) a tout d’un grand jeu. Une direction artistique magistrale, une OST à couper le souffle, un univers qui donne le tournis et un gameplay aux petits oignons. Sa réputation n’est désormais plus à faire, c’est un carton monumental et les retours (de la presse et des joueurs) ont très largement parlé d’eux-mêmes.

Autre candidat potentiel que l’on voit arriver gros comme un titan olympien, c’est évidemment God of War Ragnarok. Suite extrêmement attendue de l’opus de 2018 ( GOTY de cette même année ), Ragnarok a d’ores et déjà conquis la presse et devrait très certainement faire un carton auprès des joueurs. Gameplay corrigé et encore plus viscéral que le précédent, beau à en pleurer, artistiquement inspiré, prenant, émouvant… God of War Ragnarok coche pratiquement toutes les cases du jeu ultime. Reste maintenant à voir si ce sera suffisant pour devenir le meilleur jeu de l’année 2022.

On pourrait également penser à Horizon Forbidden West, gros carton de l’année sur PS5, ou à A Plague Tales : Requiem qui pourrait créer la surprise. On pourrait enfin mentionner The Last of Us Part 1 qui, même si c'est un remake, a toutes les qualités requises pour prétendre au titre de GOTY 2022.

Et vous, quels sont vos meilleurs jeux de l'année 2022?