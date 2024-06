Hier, nous avons enfin pu partager avec vous la preview de Shadow of the Erdtree, le DLC du jeu vidéo le plus récompensé au monde, le grand Elden Ring. Succès retentissant du FromSoftware, le dernier Souls-like a su convaincre par sa maîtrise de l'open-world et du gameplay, en plus de sa narration environnementale toujours riche quand on prend le temps d'ouvrir l'œil.

Deux ans après, les joueurs et joueuses sont toujours autant captivés par le challenge d'Elden Ring. Le DLC saura, en outre, les occuper pendant de très longues heures. Mais, du côté du studio japonais, il va être doucement temps de se tourner vers l'avenir. À ce propos, le PDG Hidetaka Miyazaki a déjà des choses en tête pour le titre qui suivra.

L'après-Elden Ring se dessine chez FromSoftware

En tant que président de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki a évidemment une vision pour le futur des productions du studio. Il ainsi partagé ses réflexions auprès de nos confrères de PC Gamer. Malgré les éloges unanimes sur Elden Ring, il voit des pistes d'amélioration. Visiblement, tout n'était pas tout à fait à la hauteur à ses yeux et à ceux de l'équipe.

À ce titre, Miyazaki ne manque de souligner toute l'étendu du jeu. C'est vrai qu'Elden Ring déploie un « vaste » monde ouvert et applique des mécaniques de jeu exigeantes. La mise en place de tous ces éléments représente « un long et difficile processus » se souvient le PDG. Mais, « c'était aussi très amusant, en tant que créateur ». Pour autant, tout n'était pas optimal.

Miyazaki se montre assez réaliste face au défi que représente la conception d'un Souls-like. S'il y a des choses qui fonctionnent bien, d'autres sont en deçà des attentes. C'est pourquoi il souhaite un équilibrage encore plus juste pour les prochaines productions. Pour lui, c'est même une source d'enthousiasme que de « prendre les éléments qui n'ont pas bien fonctionné avec Elden Ring pour les incorporer et les améliorer dans un futur titre », en plus ce qui a été mené avec brio.

Shadodw of the Erdtree, le DLC d'Elden Ring, sortira le 21 juin 2024. © FromSoftware.

Ce genre de déclarations ne peut que nous rassurer, s'il s'en fallait, sur l'avenir du studio. Avec Hidetaka Miyazaki à la barre, FromSoftware continuera d'apprendre, d'innover et de se perfectionner. Nous aurons déjà un aperçu de ce travail de réflexion via le DLC d'Elden Ring. Ensuite, il faudra attendre quelques temps avant de mettre la main sur le prochain bijou du studio. Mais, une chose est sûre, on a encore rien vu !