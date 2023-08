Forza Motorsport s'annonce comme une référence en matière de jeu de course, notamment grâce à une impressionnante collection de 500 voitures et de nombreuses options pour améliorer l'immersion. Cependant, tout n'est pas aussi idyllique que prévu, à en croire une récente présentation vidéo "Forza Monthly". Il semble même que certaines fonctionnalités ne soient pas disponibles à la sortie.

Des annonces en cascade pour Forza Motorsport

Chaque mois, les équipes de Forza Motorsport organisent un "Forza Monthly", une occasion de détailler un aspect spécifique du jeu. La dernière présentation portait sur le multijoueur et n'était pas exempte de mauvaises nouvelles. En effet, il semblerait que certaines fonctionnalités clés soient supprimées, décevant les fans de la première heure.

(Pour info) Malheureusement, #ForzaMotorsport a trois fonctionnalités héritées qui ne seront pas prêtes pour le lancement. Mode spectateur Course avec Ai en mode multijoueur. Écran partagé

Effectivement, même le mode spectateur, qui est un incontournable, ne sera pas disponible pour l'instant. De même, l'écran partagé, qui a toujours été un favori, sera absent. Quant à la course contre l'IA, elle ne sera pas accessible non plus à la sortie. Selon les développeurs, l'influence de l'IA sur les courses multijoueur est la cause de cette suppression et l'écran partagé n'a pu être implémenté à cause du nouveau moteur graphique du jeu. Les anti-multi "nouvelle formule" n'ont plus qu'à se tourner sur Forza Horizon 5.

Toutefois, malgré ces déceptions, Turn10 a partagé d'autres détails sur les fonctionnalités disponibles dans le mode multijoueur de Forza Motorsport.

Featured Multiplayer

Chaque nouvel opus de Forza Motorsport introduit de nouvelles fonctionnalités, dont "Featured", un mode en direct axé sur des événements prédéfinis. Conçu pour recréer l'ambiance d'un week-end de course réel, les compétitions sont programmées à des heures précises. Ce mode consolidera les modes "Hoppers" et "Leagues" des précédents opus.

Multijoueur privé

Le mode "multijoueur privé" propose plusieurs types de courses : Circuit Race, Timed Race, Multi-Class et Meetups. L'hôte a toute latitude pour personnaliser la durée de la course, la catégorie de voiture, la piste choisie, ainsi que les règles spécifiques à la course. Parmi les autres paramètres ajustables, on trouve la possibilité d'activer ou désactiver les collisions, de choisir entre des dommages cosmétiques ou simulés, de définir l'ordre de départ sur la grille, ou encore le temps alloué pour revenir en piste. En somme, tout est conçu pour permettre la création d'une course sur mesure.

Rivaux

Le dernier mode, mais non le moindre, vous donne l'opportunité de repousser vos limites dans Forza Motorsport, l'objectif étant de gagner quelques millisecondes grâce à "Time Attack". Rivaux offre désormais aussi une option "Skip Lap" pour redémarrer rapidement une course. Cette fonctionnalité vous permet également de repérer les virages et segments de piste où vous perdez le plus de temps, afin d'affiner vos compétences.

Pour rappel, Forza Motorsport sera lancé le 10 octobre, exclusivement sur PC et Xbox Series. C'est l'une des grosses exclus Microsoft à venir.