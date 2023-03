L'excellentissime Forza Horizon 5 a accueilli une nouveauté il y a quelques heures. Mais apparemment, il y a un gros couac qui casse complètement le jeu.

Forza Horizon 5 et le DLSS 3 ne font pas bon ménage

Déjà impressionnant graphiquement et techniquement sans artifice technologie supplémentaire, Forza Horizon 5 est maintenant pleinement compatible avec le DLSS 3.0 de Nvidia. Un procédé qui vise à améliorer les performances des jeux. Généralement, tout se passe très bien et les résultats sont au rendez-vous, mais pour le titre de Playground Games, ça semble être une toute autre histoire. Et nos confrères de WCCFTech en ont fait l'amère expérience.

Un rédacteur du site a soumis FH5 à un test technique avec un PC équipé d'un processeur i7 12700KF et d'une GeForce RTX 4090 pour la carte graphique. Pour les réglages, on a des paramètres en ultra 4K avec le DLSS sur « Qualité » et le ray tracing activé. Avec tout cela, Forza Horizon 5 tourne à 168fps de moyenne, contre 128fps sans le DLSS 3. Un gain de 31,25%, qui même s'il n'impressionne pas WCCFTech par rapport à d'autres titres, est quand même bien décelable.

Non le problème ici, c'est que l'ajout du DLSS 3.0 de Nvidia entraîne des soucis techniques très importants. Dans le détail, le site a relevé des images fantômes, des artefacts visuels et une fluidité clairement détériorée. On le voit d'ailleurs très bien sur leur capture, chose qui ne devrait pas arriver vu le gain à ce niveau. On constate en effet qu'avec cette fonctionnalité, Forza Horizon 5 tourne au ralenti avec un rendu assez violent. Selon le rédacteur, c'est « la pire intégration de DLSS 3 qu'il ait jamais vu à ce jour ». Le contraste avec la vidéo promotionnelle de Nvidia est flagrante.

Un jeu qui s'enrichit encore

Coinjointement avec l'arrivée du DLSS 3.0, Forza Horizon 5 a fait de la place pour sa deuxième extension « Aventure de Rallye ». Un DLC compris dans le lot d’extensions Premium, la Premium Edition et le lot d'extensions. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un contenu additionnel axé sur les courses dans la poussière de la Sierra Nueva, avec même des tracés de nuit « qui s'étendent sur des kilomètres ».

Nous avons créé 61 kilomètres de routes, que l’on peut classer parmi les plus fascinantes de la série, remplies de virages imprévisibles aux dénivelés vertigineux, de crêtes à la visibilité réduite et de sauts. Prévoyez des pneus de rechange et gardez votre frein à main à portée, les nuages de sables créés par les véhicules vous tenant tête pourraient occasionner des sorties de route ! Ces panaches de poussière sont régis par notre moteur physique, il s’agit de l’effet météorologique le plus complexe jamais vu dans la série. Au sein d’une nouvelle carrière, vous pourrez rejoindre trois équipes de rallye pour terminer des étapes de rallye chronométrées allant d’un point A à un point B, ainsi que des courses traditionnelles. Écoutez bien les conseils de votre co-pilote suivant l’action depuis l’hélicoptère Horizon Rally, qui dispose également d’un projecteur, bien utile lors des courses de nuit à faible visibilité. La Sierra Nueva vous propose également plusieurs nouveaux biomes à explorer, dont la ville de Pueblo Artza, une immense carrière abandonnée parfaite pour le Gymkhana, des dunes de sable déformables épiques, l’étroite Vallée du désert et ses méandres, des collines verdoyantes et une forêt de palmiers entièrement destructible. Vous trouverez même le village reclus de Cráteres Secos, derrière un cratère à couper le souffle. Via Xbox Wire.

Forza Horizon 5 est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.