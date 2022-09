Digital Foundry qui est toujours dans les bons plans quand il s'agit de hardware et de tech a pu mettre la main sur une Nvidia GeForce RTX 4090. De quoi permettre de tester la fameuse et très attendue nouvelle technologie DLSS 3.0 sur plusieurs jeux gourmands pour vérifier ses caractéristiques et surtout son rendu.

3 jeux sous Nvidia DLSS 3.0

@Digital Foundry

Nvidia a donc permis à Digital Foundry d'essayer la technologie de deep learning super sampling sur trois jeux à savoir : Cyberpunk 2077 (en édition Overdrive RT), Spider-Man Remastered et le tout nouveau Portal RTX. Histoire d'avoir une conclusion digne de ce nom, les titres ont ainsi été essayés aussi en natif ou en DLSS 2.0. Résultat ? Les performances sont entre 2 à 5 fois supérieures entre le mode natif et le DLSS 3.0. Curieusement, Digital Foundry n'était pas autorisé à afficher une fréquence d'images. Cependant, ils ont été autorisés à montrer la différence de performance en utilisant un système de pourcentage.

Vous pouvez bien évidemment admirer tout ceci via la vidéo au dessus de cette news. Cette technique de super-échantillonnage permet grossièrement de combler/multiplier artificiellement les pixels qui s'affichent à l'écran pour gagner en fluidité. Et surprise (ou pas) cette version 3 est d'après cette vidéo très performante.

Le seul point négatif de tout ceci c'est que le DLSS 3 ne fonctionne qu'avec une GeForce RTX 4000 même si Nvidia n'exclue pas son intégration sur des cartes d'autres générations que Ada Lovelace.