C'est hélas souvent le cas pour Nvidia, ses cartes graphiques se retrouvent victime de fuites. Cela intervient soit via des tableaux soit tout simplement avec des photographies comme c'est le cas ici, avec l'entrée de gamme GeForce RTX 4060 Ti que les joueurs attendent de pied ferme.

Des photos pour la GeForce RTX 4060 Ti

On doit cette fuite au divulgateur KittyYYuko qui vient de publier deux clichés de la GeForce RTX 4060 Ti sur son compte Twitter. Fait étrange, malgré le marquage 4060 il précise bien qu'il s'agit d'une version Ti. Ces deux références de GeForce sont pourtant assez différentes puisqu’elles ne possèdent pas le même GPU. La Ti devrait profiter d'un AD106 avec 4352 cœurs CUDA alors que la 4060 devrait profiter d'un GPU AD107 avec 3072 cœurs CUDA. La différence est donc nette et loin d'être négligeable. Coté mémoire par contre, les deux modèles devraient avoir 8 Go GDDR6.

Les caractéristiques de la carte graphique

D'ailleurs voici ce que l'on sait pour le moment de la dite GeForce RTX 4060 Ti :

Architecture : Ada

: Ada GPU : AD106-350

AD106-350 Multiprocesseurs de flux : 34

: 34 Cœurs CUDA : 4352

: 4352 Cœurs RT : 34

: 34 Cœurs Tensor : 136

: 136 Fréquence de base : ?

: ? Fréquence Boost : ?

: ? VRAM : 8 Go GDDR6

: 8 Go GDDR6 Bus mémoire : 128-bit

: 128-bit Bande passante mémoire : 288 Go/s

: 288 Go/s TGP : 160W

Evidemment tout ceci reste à prendre avec des pincettes et pour le moment rien n'a été confirmé par Nvidia. Mais comme dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. La grande inconnue outre la date de sortie c'est aussi la tarification. Ce modèle sera t-il abordable ? Wait and see.

Il y a peu nous avons pu apprendre que Nvidia avait cessé de commercialiser sa propre génération de carte RTX 3000 (FE) histoire de laisser de la place à 100% pour sa nouvelle architecture ADA.