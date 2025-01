« Xbox everywhere », on se souvient de ce mantra maintes fois répété par les pontes de la marque américaine. Mettre un gros X vert partout, sur tous les supports, tel était l’objectif de Microsoft. Et visiblement il a réussi son coup le bougre puisque désormais, de plus en plus de jeux quittent leur statut d’exclusivité pour se rendre chez la concurrence et notamment chez PlayStation, l’ami-ennemi juré depuis des années. Après Sea of Thieves ou encore Grounded c’est désormais l’une des plus grosses licences qui arrive sur PS5 : Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 arrive sur PS5 ! Une annonce qui va faire plaisir

Oui, vous avez bien vu et bien lu, l’excellent Forza Horizon 5 arrive sur PS5 et compte bien rouler sur les plates-bandes du roi de la simulation auto chez PlayStation : Gran Turismo 7. Les deux colosses ne se battent pas totalement dans la même catégorie, mais à bien des égards, il partagent suffisamment de similitudes pour se taper la course. Forza Horizon 5 n’est clairement pas un petit joueur. On parle là d’une licence hyper bien installée, véritable system seller pour certains fans d’ailleurs et chaque épisode est une claque monumentale.

Ce cinquième épisode se passe dans un Mexique fantasmé et propose toujours une formule d’open world ultra efficace, bourrée d'activités et où l’on vit au rythme des saisons. Multijoueur jusqu’au bout des pneus, plus encore qu’un The Crew Motorfest, Forza Horizon 5 permet aux joueurs de se retrouver en exploration libre, lors de courses XXL, ou de tournois organisés en ligne. Sans oublier toute la dimension coopérative en équipe, ou personnalisée grâce aux défis custom. Et des camarades de route vous ne risquez pas d’en manquer puisque le jeu sera entièrement crossplay.

Depuis sa sortie, Forza Horizon 5 a reçu une tonne de mise à jour, plein de voitures et même des DLC. Tout ce beau monde sera aussi disponible sur PS5 dès la sortie. Pour le contenu à venir, tout sera synchronisé avec les versions Xbox Series et PC, crossplay oblige. Cerise sur le gâteau, il ne faudra pas attendre bien longtemps puisque Forza Horizon 5 sera disponible sur PS5 dès le printemps 2025. On a pas encore de date définitive à se mettre sous la dent, mais ce n’est qu’une affaire de mois.

Une excellente surprise, qui promet du très lourd pour la suite

Mais si l’arrivée de Forza Horizon 5 est elle-même une excellente surprise, on retiendra surtout que c’est là l’une des premières grosses licences historiques de Xbox qui arrive. Il paraît donc désormais évident que d’autres vont suivre prochainement comme Gears of War ou encore Halo ou encore Starfield par exemple. Tous font l'objet de très nombreuses rumeurs depuis des mois, et il semblerait que ce soit en train d’en prendre le chemin. Affaire à suivre donc, on gardera l'oeil ouvert.

Source : Forza Horizon sur X