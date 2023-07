À fond sur l'exclusivité Xbox Series et PC Fable 4, Playground Games n'en oublie pas pour autant Forza Horizon 5. Un peu moins de deux ans après sa sortie, le jeu de course arcade reçoit régulièrement des mises à jour et des contenus gratuits. Cette semaine et jusqu'au mois d'août, les développeurs proposent une « Summer party » avec de belles nouveautés.

Six nouvelles voitures gratuites dans Forza Horizon 5

Depuis le 14 juillet dernier, les joueurs et joueuses de Forza Horizon 5 peuvent traverser le Mexique fictif du jeu au volant de voitures Barbie et Ken. En vous rendant dans le Centre de message, vous pouvez ajouter à votre garage le pick-up GMC Hummer EV (2022) de Ken, et la Chevrolet Corvette EV (1956) toute rose de sa petite amie. Un DLC gratuit qui a été produit spécialement dans le cadre du premier film live-action sur la poupée la plus célèbre de la planète.

Alors après Barbie, un contenu additionnel Oppenheimer ? Non, mais en même temps, ça paraissait difficile d'imaginer quelque chose en rapport. Cela étant dit, six nouvelles voitures débarquent dans Forza Horizon 5 pour la mise à jour 23 « Summer Party ». Mais attention, car celles-ci ne seront disponibles que temporairement. Ci-dessous la liste des bolides qui peuvent être récupérés et les conditions pour espérer les afficher dans votre collection.

1973 Ford XB Falcon GT : du 20 au 27 juillet 2023 en gagnant 20 points lors de cette première semaine

: du 20 au 27 juillet 2023 en gagnant 20 points lors de cette première semaine 2019 Hennessey Camaro Exorcist : il faut terminer la nouvelle histoire « Icons of Speed » de Forza Horizon 5

: il faut terminer la nouvelle histoire « Icons of Speed » de Forza Horizon 5 1970 Hot Wheels Pontiac Firebird Trans Am Custom : du 27 juillet au 3 août en récoltant 20 points

: du 27 juillet au 3 août en récoltant 20 points 2018 DeBerti Ford Mustang GT : du 17 juillet au 20 août 2023 en gagnant 80 points dans la playlist

: du 17 juillet au 20 août 2023 en gagnant 80 points dans la playlist 2022 Toyota GR86 : du 3 au 10 août 2023 en remportant 20 points durant cette semaine 3

: du 3 au 10 août 2023 en remportant 20 points durant cette semaine 3 1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455 : du 10 au 17 août en obtenant 20 points

Crédits : Playground Games.

Une fonctionnalité très attendue arrive

Comme indiqué plus haut, Forza Horizon 5 va introduire une nouvelle histoire « Icones de vitesse ». Un segment inédit qui comportera 8 chapitres et dans lequel le joueur fera équipe avec Alejandra. La mécanicienne en chef du Festival Horizon. Dix récompenses pourront être également débloqués en complétant ce nouveau récit. Le stade Horizon va aussi s'adapter à cette « Summer Party ». Outre les décorations qui sentent l'été à plein nez, Playground Games a prévu des rampes, mais aussi des objets à détruire comme des cônes de crème glacée durant la semaine 2 de cet événement Forza Horizon 5.

Mais l'une des plus importantes nouveautés est une fonctionnalité très attendue par la communauté. Le cycle jour/nuit a été modifié afin de pouvoir effectuer des virées nocturnes plus longtemps, sans que les nuits soient aussi longues qu'avec la mise à jour Midnight at Horizon. Cette update 23 apporte en parallèle quelques correctifs et notamment sur PC. Lors de la fermeture du jeu, les paramètres graphiques de Forza Horizon 5 ne seront plus réinitialisés. Certains changements de commandes, liées à la direction ou à l'accélération / frein, ne poseront plus de problème.

Enfin, le studio précise que tout le savoir-faire de l'Italie en matière de bolides sera exposé dans FH5 très prochainement. « L'automobile italienne célèbre son riche héritage dans Horizon Mexique avec le retour d'Alfa Romeo, Fiat, Abarth et Lancia dans le festival en août. Nous avons hâte de partager davantage de détails sur cet événement incroyablement prometteur qui arrive le mois prochain dans Forza Horizon 5 » (via Forza.net).