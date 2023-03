Comme chaque année depuis plus de 10 ans, FIFA trône sur le marché des jeux de foot virtuels. Les heures de gloire de PES, devenu eFootball, paraissent bien loin. Problème pour Electronic Arts, la perte des droits d'exploitation de la marque FIFA. Ceux-ci vont repasser sous le giron de l'instance la plus puissante du football, qui devra négocier un nouveau contrat avec un éditeur. De son côté, EA ne quittera pas le marché de la simulation de football pour autant. La firme américaine publiera ses nouveaux jeux de foot sous le nom "EA Sports FC". La nouvelle série FIFA et EA Sports FC ne seront pas seuls sur le marché. UFL compte renverser la table dès cette année. Le jeu vient de dévoiler du nouveau gameplay.

UFL dévoile son gameplay un peu moins nerveux que celui de FIFA

Sur la chaîne YouTube officielle d'UFL, le développeur Strikerz Inc. dévoile du nouveau gameplay de la simulation en alpha. Le rythme de jeu semble plus lent quand dans FIFA. Visiblement, le titre veut se démarquer de son concurrent en valorisant la construction au milieu de terrain. Cela ne veut pas dire que les frappes de mule seront impossibles, comme on le constate dans la vidéo. Les défenseurs paraissent plus réactifs et coupent davantage les passes en profondeur que dans FIFA 23, par exemple. Évidemment, cela reste un constat tiré d'un court extrait de gameplay. Il faudra attendre de voir UFL à un stade de développement plus avancé pour faire une analyse plus poussée de son système de jeu.

UFL, un "fair-to-play" attendu plus tard dans l'année

En fin de vidéo, les développeurs eux-mêmes se moquent des quelques bugs visibles en cours de match. Arbitre qui ne bouge plus, joueurs qui oublient le ballon, qui se passent au travers : il s'agit bien d'une version alpha. Cet extrait permet aussi de profiter des commentaires anglais. FIFA 23 a pu miser sur la renommée d'Omar da Fonseca et Benjamin da Silva, le célèbre duo de beIN SPORTS adoré des fans de football francophones. Nous ne savons pas encore qui donnera le ton des matchs dans UFL. À l'origine, la simulation devait sortir en 2022. Finalement, UFL sortira cette année. Rappelons que le jeu sera free-to-play. Ou plutôt "fair-to-play", comme le disent les développeurs. Selon eux, cela signifie qu'il faudra avant tout être doué pour gagner, sans avoir besoin de dépenser de l'argent. UFL sera disponible sur PC, PlayStation et Xbox.