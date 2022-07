Plus de 20 ans après sa sortie, FFX continue d’attirer les foules. Le RPG culte de la PS2 et sa suite font le point sur leurs ventes. Est-ce le Final Fantasy le plus vendu de la saga ? On n’y est pas encore.

20 millions de ventes pour FFX et sa suite

Final Fantasy 10 et sa suite FFX-2 ont donc passé le cap symbolique des 20 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Square Enix a confirmé au site Gematsu que les deux jeux phares de la PS2 totalisaient plus de 20,8 millions de copies en septembre 2021. Des chiffres qui incluent donc les remasters sortis sur pratiquement toutes les plateformes récentes et qui ont permis d'insuffler un second souffle à cette courte saga.

Les ventes de FFX HD Remaster se situent ainsi autour de 6,8 millions de ventes, pour 14 millions pour les deux opus originaux sortis dans les années 2000. Une très belle performance pour un jeu de la saga, mais Final Fantasy 7 reste indétrônable sur le plan individuel avec presque 13 millions d’exemplaires écoulés sur toutes les plateformes confondues en 2020.

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Square Enix a annoncé hier une pièce de kabuki, forme traditionnelle de théâtre japonais, autour de FFX. Elle retracera l’histoire de Tidus, Yuna et leurs camarades au printemps 2023 sous la direction de Kikunosuke Onoe V. Un spectacle qui s’inscrit dans le cadre du 35e anniversaire de la franchise. Et pour Final Fantasy X-3 ? La porte n'est pas fermée, mais les équipes en charge de la licence sont déjà bien occupées entre FF7 Remake Rebirth et FF16.