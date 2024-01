FF7 Rebirth arrive le 28 février prochain, et l'impatience commence à se faire ressentir au sein de la communauté. Il ne reste plus longtemps à attendre avant de mettre les mains dessus, et ça, c'est une nouvelle qui donne le sourire. Dans la sphère vidéoludique, des hommages sont parfois dédiés à la franchise et au septième opus. D'ailleurs, en ce moment, un certain jeu organise un événement en prévision de la sortie du prochain chapitre du remake. Malheureusement, il a provoqué la colère des fans.

Un partenariat entre FF7 Rebirth et Apex Legends qui dérange beaucoup

C'est Apex Legends qui a mis en place une sorte de célébration en l'honneur de FF7 Rebirth. Pour rappel, il s'agit d'un battle royale développé par Respawn Entertainment, et qui est free-to-play. Malgré ce statut, il trône au sommet des plus grosses ventes de la plateforme grâce à ses achats in-game. Et justement, ce sont eux qui sont au centre de la polémique actuelle. La raison est simple, l'hommage à Final Fantasy VII fut également l'occasion pour les têtes pensantes derrière le jeu de faire chauffer la carte bleue des joueurs. Le problème, c'est qu'il faut débourser un bon paquet d'argent.

Au menu, il est possible de débloquer des cosmétiques et des skins sur le thème de FF7 Rebirth. Pour obtenir les cosmétiques, il faut acheter un pack « événement » pour 1 000 Apex Coins (la monnaie du jeu), soit 10€. De ce qu'on a pu comprendre, il y a déjà un souci à ce niveau-là, car ça ne coûtait pas aussi cher auparavant. On était plutôt aux alentours de 7€. C'est un gros changement, même si la première boîte est gratuite, tandis que la deuxième propose une réduction de -90% (on passe ensuite à -50% et -30%). Mais il y a un hic dans tout ça.

En effet, il y a deux cosmétiques qui ont fait jaser dans les chaumières. C'est la « Death Box » aux couleurs de Sephiroth, l'antagoniste de FF7, et la Buster Sword R5 Mythic. Pour s'en emparer, il faut avoir obtenu les 36 autres objets issus du crossover. Si on fait le calcul avec l'achat des packs pour arriver à ce stade, on s'approche facilement des 300-350€. Comme on l'a dit plus haut, plus vous achetez de packs, et plus les réductions sont moins intéressantes. Une fois que vous avez atteint les 16 items sur 36 du partenariat, il faut sortir 10€ à chaque fois. L'offre paraît donc alléchante de prime abord, mais ce n'est pas le cas si vous voulez tout avoir.

Des représailles sur la moyenne du jeu

Cet événement et les plaintes qui ont suivi ont fait chuter la moyenne d'Apex Legends sur Steam. Au lieu d'être à un score de « Plutôt positif », ses évaluations récentes affichent maintenant « Moyen ». C'est une manière pour les joueurs d'exprimer leur mécontentement, même si c'est théoriquement faisable de récupérer ces objets gratuitement. Mais ça prend du temps, beaucoup de temps. Il faut aussi garder en tête que les taux de drop sont bien bas. Pour la Buster Sword, on parle d'un pourcentage de chance inférieur à 1%.

En soi, ce n'était pas une mauvaise idée de saluer la sortie de FF7 Rebirth. Néanmoins, cette manière de faire n'a clairement pas été au goût de la communauté qui ne souhaite pas vider son portefeuille davantage. Elle aurait également souhaité un nombre plus conséquent de récompenses gratuites. En l'occurrence, il y a 3 packs « événements » qui sont offerts, vous permettant d'économiser 3 000 Apex Coins.