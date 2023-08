Les fans et Obsidian sont demandeurs d'un Fallout 5. Mais comme tout le monde le sait, Bethesda n'a encore rien annoncé. Néanmoins, la licence culte va bien être de retour dès le premier trimestre 2024. Une annonce auquelle aucun joueur ne s'attendait.

Un crossover Fallout avec d'autres franchises réputées

Il y aura t-il un Fallout 5 ? Pour Feargus Urquhart, le directeur d'Obsidian Entertainment, se serait avec grand plaisir. Mais il faut trouver le temps et les ressources. « Nous ne travaillons pas sur la licence pour le moment, notre planning est déjà assez plein avec Avowed, Grounded et The Outer Worlds 2. Je ne sais pas quand nous allons commencer à parler de nouveaux jeux, peut-être vers la fin de l’année [2023]. […] Mais j'adorerais faire un autre Fallout avant de prendre ma retraite. Mais je ne sais pas encore quand est-ce que ce sera, je n'ai pas fixé de date pour ma retraite ». Peu importe le temps que cela prendra, Urquhart souhaite offrir un monde où les joueurs seront libres, un terrain de jeu unique.

D'ici à ce que Bethesda donne le feu vert et que les développeurs d'Obsidian trouvent une place sur le planning, Fallout prépare son retour via une extension Magic: The Gathering. L'univers post-apocalyptique de la saga va s'inviter dès le premier trimestre 2024, sans plus de précision. Elle sera accompagnée par des extensions Ravnica Remastered et Murders at Karlov Manor durant la même fenêtre de sortie.

Au cours de la Gen Con 2023, la plus grande convention pour les jeux de société, Wizards of the Coast a également annoncé des partenariats avec Assassin's Creed et Final Fantasy. Contrairement à Fallout, l'extension du jeu d'Ubisoft attendra juillet 2024. « L’extension AC comprend tous les jeux Assassin's Creed sortis à ce jour, avec des cartes mécaniquement uniques et des réimpressions dotées de nouvelles illustrations ». FF devra n'arrivera qu'en 2025. « L'extension fera honneur à tous les principaux jeux sortis à ce jour, du premier l'original au dernier Final Fantasy 16, et sera aussi disponible en version numérique dans Magic Arena ».

Crédits : Twitter.

La série TV et des projets amateur

Avant l'extension Magic, la franchise emblématique est censée faire ses premiers pas à la télévision avec la série Fallout. Un programme ambitieux qui est développé par Lisa Joy et Jonathan Nolan, les créateurs du show HBO Westworld. D'après Todd Howard de Bethesda, il n'y aura pas besoin d'être ultra calé sur la licence pour apprécier l'adaptation.

« Nous avons décidé de raconter une histoire qui s'inscrit dans le monde que nous avons construit, qui n'enfreint aucune des règles de cet univers, qui peut faire à référence à des éléments des jeux, mais qui n'est pas une redite de ces derniers. C'est une intrigue qui existe dans le même monde et qui, de part son caractère unique, permet de l'enrichir. De plus, les personnes qui n'ont pas joué aux jeux, et ne peuvent pas savoir à quel point c'est cool, peuvent regarder la série » a t-il déclaré lors d'une interview. Logiquement la série pourrait maintenir sa sortie en 2023 sur Prime Video. Le tournage aurait été bouclé en mars 2023, et donc, la grève des scénaristes et des acteurs ne devrait pas avoir d'impact.

En termes de jeux vidéo, plusieurs projets amateur sont en cours. Tout d'abord Fallout Nuevo Mexico qui se déroule cinq ans après l'original, et qui est conçu à l'aide du moteur de New Vegas. De nouveaux personnages, quêtes, ressources et un monde entièrement nouveaux attendent les joueurs.

Ensuite, il y a Fallout London, un énorme mod pour le quatrième épisode. Cette fois, l'action prend place 50 ans avant les événements de l'aventure complète. « D'aristocrates parlementaires étouffants à une résurrection des Chevaliers de la Table Ronde en passant par une secte de révolutionnaires intransigeants (et bien plus encore !), le projet incarne l'histoire et l'esthétique de Londres et donne à cette ville bien-aimée une tournure résolument nucléaire ».