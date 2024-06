Avec l'explosif succès de la série Prime Video, la demande pour Fallout 5 n'a jamais été aussi radioactive. Sa sortie semble malheureusement encore bien lointaine, les priorités de Bethesda étant ailleurs. Et même lorsque le cinquième opus sortira, le producteur de Fallout 76 s'estime confiant quant au sort des autres jeux de la franchise postapocalyptique.

Un Fallout 5 qui cohabitera avec le reste de la franchise

En attendant un futur encore dystopique où Fallout 5 sortira enfin, le MMO Fallout 76 a connu un retour en grâce inespéré, six ans après un lancement catastrophique. Titre le plus récent de la franchise, il a attiré plusieurs centaines de milliers de nouveaux joueurs grâce à l'excellente adaptation de Prime Video. Pour capitaliser sur cet arrivage massif de Résidents d'Abri, le DLC Skyline Valley a tout fraîchement été déployé gratuitement.

D'après son producteur Bill LaCoste, l'affluence et le regain de vitalité de Fallout 76 ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Même l'arrivée d'un désormais très attendu Fallout 5 ne devrait pas l'impacter outre mesure. « Notre jeu existe au sein de la franchise dans son ensemble dans une période donnée de l'univers. Quoi qu'il arrive avec le cinquième opus à l'avenir, il coexistera avec les autres titres de la licence, tout comme la série. Parmi les joueurs de 76, certains jouent également aux précédents opus. Je pense donc que certains reviendront de temps à autre sur notre jeu, même lorsque le cinquième épisode sera sorti », a-t-il confié à VG247.

Des histoires uniques à chaque épisode et une communauté soudée

Comme pour la licence The Elder Scrolls, la communauté des jeux Fallout porte en effet un attachement particulier et distinct à chaque opus. Même le troisième ou encore New Vegas sont aujourd'hui encore joués et maintenus au goût du jour grâce à des moddeurs. Le fait que l'histoire et la situation géographique de chaque titre soient plus ou moins indépendants dans la vaste fresque de l'univers postapocalyptique leur permet également de se distinguer entre eux. Fallout 5 risque certainement d'avoir un impact colossal à sa sortie, mais les fans pourraient en effet bien retourner sur ses grands frères par la suite, comme l'estime Bill LaCoste.

Pour vérifier cette théorie, il faudra toutefois être très patient. Le cinquième opus de la licence est en effet malheureusement encore loin d'être sorti. Ce à condition que Bethesda se charge de son développement, étant déjà bien occupé avec Starfield et The Elder Scrolls 6. Il existe toutefois un monde où Obsidian Entertainment s'y attelle après Avowed. Le talentueux studio nous avait pour rappel régalé avec New Vegas, et sa maîtrise de l'univers postapocalyptique n'est donc plus à prouver. Tout ceci ne relève en l'état hélas que de simples spéculations, en attendant une quelconque annonce officielle.