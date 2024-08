Aux dernières nouvelles, Fable 4 devrait sortir courant 2025 sur PC, Xbox Series et le Xbox Game Pass. Cette suite de la franchise RPG phare est pour rappel développée par PlayGround Games. Mais le studio semble avoir besoin de paires de bras supplémentaires pour proposer un jeu à la hauteur d'énormes ambitions.

L'histoire de Fable 4 a besoin de plus de mains pour être écrite

Après un troisième opus assez décevant d'une équipe épuisée et dirigée par l'excentrique Peter Molyneux, Xbox a repris les rênes de la licence et mis le développement de Fable 4 entre les mains de PlayGround Games (Forza Horizon). De ce que nous en avons vu lors du dernier Xbox Games Showcase, ce nouvel opus s'annonce en tout cas visuellement féérique. Mais l'ampleur de la tâche confiée au studio semble être plus grande que prévu, et celui-ci reçoit une aide supplémentaire.

Le développement de Fable 4 va ainsi être réalisé conjointement avec Third Kind Games. Dans une certaine mesure, cela rappelle la situation autour de Perfect Dark, développé en tandem par The Initiative et Crystal Dynamics. Pour rappel, Third Kind Games est un studio ayant notamment travaillé sur Sea of Thieves et Forza Horizon 4 pour Xbox Game Studios, ou encore sur Hearthstone pour Blizzard.

À noter que Third Kind Games a notamment participé au portage de Sea of Thieves sur PS5. Est-ce à dire que la même tâche lui sera attribuée pour Fable 4, impliquant que celui-ci ne sera finalement pas une exclusivité console Xbox Series comme escompté ? Le jeu édité par Microsoft suivrait alors le même chemin que d'autres titres majeurs à venir comme DOOM The Dark Ages ou encore Indiana Jones et le Cercle Ancien. Il faudra toutefois attendre d'en apprendre plus par le biais d'une quelconque annonce officielle pour en avoir le cœur net.

Source : Third Kind Games