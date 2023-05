F1 23 dévoile sa date de sortie sur PS5, Xbox Series et PC, et ça arrive aussi vite qu'une Redbull en ligne droite !

Peut-être êtes-vous un vieux de la vieille de la F1, de celles et ceux qui ont connu la rivalité Prost / Senna, ont vu rouler Damon Hill, Jacques Villeneuve, assisté au triomphe et la domination totale de Schumacher ou encore découvert des jeunes pousses telles que Fernando Alonso et Lewis Hamilton... Peut-être même avez-vous connu la F1 avant la F1 ! Quand les monoplaces étaient alors des chevaux, faits de sang et... Bref. La F1, c'est votre dada depuis la nuit des temps.

Quel kiff.

Mais peut-être aussi avez-vous découvert la Formule 1 plus récemment, grâce à Netflix, qui avec sa série documentaire Formula 1 : Drive to Survive, a permis de découvrir des hommes, avec leurs histoires, leurs personnalités, derrière les casques de pilotes mais aussi dans les écuries, dans les stands comme dans les salles d'ingénierie, pour faire de ce sport automobile, où l'excellence est obligatoire à tous les niveaux, l'un des plus populaires aujourd'hui, et comme jamais il ne l'a été auparavant. Aujourd'hui, les Verstappen, Leclerc, Alonso, Hamilton, sont de véritables stars, sans complexes face aux champions de foot ou de NBA.

Dans les deux cas, voici une nouvelle qui devrait vous réjouir : la simulation de référence et officielle de F1 offre une date de sortie pour cette saison. F1 23, développé par Codemasters, désormais un studio EA, sera disponible le 16 juin 2023 sur PS5, Xbox Series et PC, via EA App, Epic Games Store et Steam. Soit très bientôt ! VRoooooUM... !!

Miami, baby !

En plus du retour de l’épique mode histoire Point de Rupture, F1 23 propose évidemment toutes les écuries, tous les pilotes et tous les circuits de la saison 2023, y compris le très attendu Grand Prix de Las Vegas et le circuit international de Lusail, au Qatar. Et cette année en partenariat avec EA SPORTS, c'est le double champion du monde néerlandais, Max Verstappen, qui sera en couverture de l'Édition Champions de F1 23, en exclusivité numérique.

Enfin, cette année, EA indique que la maniabilité a été améliorée :

La nouvelle physique des véhicules donne également aux voitures une meilleure traction lors du freinage, de l'accélération et des virages. En intégrant les retours d’une véritable écurie de F1®, un meilleur équilibre entre l'aérodynamisme et l'adhérence des pneus donne des sensations plus réalistes. Les améliorations apportées au couple et à l'inertie du moteur apportent également un contrôle de l'accélérateur plus authentique et offrent un meilleur niveau de connexion avec la voiture. Parallèlement à ces améliorations, la technologie Precision Drive™ offrira aux joueurs utilisant une manette plus de contrôle et de confiance dans les moments cruciaux.

On jugera une fois le jeu en mains, par exemple sur trois circuits historiques proposés également dans ce F1 édition 2023 : Paul Ricard (France), Shanghai (Chine) et Portimão (Portugal). Pas de circuit Bugatti, mais celui-ci, vous le verrez prochainement en vrai, alors que Squeezie a annoncé un nouveau GP Explorer, avec des pilotes de la dernière course, mais aussi de nouveaux concurrents.