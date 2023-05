Le GP Explorer était un événement assez hors norme puisqu'il s'agissait d'une course de Formule 4 opposant des personnalités du web. C'était le 8 octobre 2022 et c'était tout simplement le plus grand événement français de l’histoire de la plateforme de streaming Twitch. Un énorme coup de projecteur pour la France et une très bonne idée sortie du chapeau par Squeezie. Il n'en fallait pas plus pour que le YouTubeur / Streameur annonce en grande pompe une seconde édition.

GP Explorer 2.0, c'est réel

La course GP Explorer 2.0 est donc une réalité et elle aura lieu le 9 septembre 2023 sur le circuit Bugatti du Mans. Pour la petite histoire il fut utilisé une seule fois pour le Grand Prix de France de Formule 1 en 1967. Malgré tout c'est un circuit plein d'émotions car le lieu est aussi utilisé pour le Grand Prix de France moto (24 Heures Motos) et les 24 Heures Camions. Des courses, le circuit Bugatti a pu en voir passer de très nombreuses.

Petite subtilité, l'événement GP Explorer 2.0 ne comportera pas onze écuries comme l'année dernière, mais douze. Squeezie a d'ailleurs annoncé que parmi les 24 pilotes, la moitié auront déjà participé à la première édition. La liste complète des concurrents est la suivante.

L'annonce sur le compte officiel Instagram de Squeezie

La liste des participants au GP Explorer 2.0

Squeezie et Gotaga

Seb La Fite et Maghla (nouvelle pilote)

Kaatsup et LeBouseuh

Etienne Moustache et Amixem

Djilsi et Theodort (nouveau pilote)

Ana on Air et Maxime Biaggi (nouveaux pilotes)

Billy (nouveau pilote) et un pilote mystère

Baghera Jones et Horty Underscore (nouvelles pilotes)

Mister V et Theo Juice (nouveaux pilotes)

Depielo et Manon Lanza

Sylvain Levy et Pierre Chabrier

Un duo mystère

Lors de la première édition l'une des critiques émises était la présence limitée de femmes en tant que participantes. Désormais on retrouve Maghla, Ana on Air, Baghera Jones et Horty mais aussi Manon Lanza qui fait son grand retour. Une excellente nouvelle qui permet aussi d'apporter un peu de sang neuf. Fait amusant certains des compétiteurs/trices comme Horty n'ont pas encore leur permis de conduire.

Lors de la première course c'était le duo Vilebrequin qui avait remporté la victoire et forcément on a hâte de savoir qui seront les nouveaux vainqueurs de cette édition 2023. Ca s'annonce en tout cas très lourd.

Comment participer au GP Explorer 2.0 ?

Comme lors de la première course il sera possible d'assister physiquement à l'événement dans les tribunes pour encourager votre duo préféré. La billetterie sera ouverte à partir du 24 mai 2023. En 2022 le prix était de 42€ la place et 150€ le pack de 4 places, tout ceci ne devrait en théorie pas trop changer.