Codemasters et Electronic Arts ont présenté leur prochain jeu de Formula 1 : EA Sports F1 22. Parmi les nouveautés de cet épisode, une compatibilité avec la réalité virtuelle.

"Une nouvelle ère de la Formule 1", c'est l'accroche d'EA Sports F1 22 qui sera disponible dès cet été sur consoles et PC. Et si ce cru embarque des choses connues, il évolue aussi pour améliorer l'expérience générale avec notamment l'arrivée de la VR. De quoi se prendre pour un vrai pilote.

Le "plus grand bouleversement" de la FIA F1 World Championship

F1 2022 se prépare à une sortie au 1er juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Le gros plus de cette édition, c'est qu'elle sera pleinement compatible avec les casques de réalité virtuelle sur PC (Oculus Rift, HTC Vive). Une première qui pourrait être un beau game-changer.

Si la conduite était déjà un des points forts de F1 2021, son successeur vise à améliorer encore la maniabilité.

En plus des modifications apportées en conditions réelles, nous avons mis à jour la physique pour tenir compte des nouvelles règles aérodynamiques et retravaillé le modèle de pneu, rendant la maniabilité plus fidèle à la réalité. Lee Mather, senior creative director de la franchise chez Codemasters

Et ce n'est pas les uniques changements en matière de gameplay. EA Sports F1 22 est pourvu deux nouvelles options "Immersive" et "Broadcast" qui auront toutes deux des conséquences sur les tours de formation, la voiture de sécurité et les arrêts aux stands.

En choisissant l'option Immersive, les joueurs seront confrontés à des défis, qui pourront soit les récompenser soit les pénaliser, et ainsi faire la différence sur le podium. Broadcast fait redescendre la pression, avec des cinématiques maîtrisées et authentiques qui maintiennent les joueurs au plus près de l'action.

Pour en finir sur cet aspect, Codemasters a travaillé sur une nouvelle IA adaptative pour ne pas perdre en route les nouveaux venus. Les concurrents s'ajusteront au niveau de ces joueurs. Dans la même optique, les menus, la maniabilité et les programmes d'entraînement ont été réformés pour que les débutants puissent comprendre rapidement et améliorent leurs performances sans être noyés sous des informations incompréhensibles pour les non initiés.

Modes de jeu

F1 2022 se défait de son mode scénarisé "Point de Rupture" mais embarquera le classique "carrière", du multijoueur en ligne et une option pour s'affronter à deux en local sur un même écran. Le mode "Mon Écurie" ne sera qu'une version actualisée avec la possibilité de choisir son budget de départ parmi Newcomer, Challenger et Front Runner. On retrouvera également les courses F1 Sprint.

L'autre nouveauté notable après la VR, c'est le mode F1 Life, un hub où l'on peut exposer fièrement sa collection de supercars, tenues et accessoires obtenus à la boutique ou avec le Podium Pass. Enfin, vous pourrez faire chauffer vos pneus sur le Grand Prix de Miami ou encore sur les circuits en Australie, Espagne et à Abu Dhabi, avec des mises à jour en temps réel qui reflèteront les modifications de la vraie vie, via l'ensemble des monoplaces et contenus de cette saison.

F1 2022 sera disponible le 1er juillet 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Si vous êtes plus dans la gestion, n'hésitez pas à lire nos impressions sur F1 Manager 2022.