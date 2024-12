Comme chaque année, c’est Noël avant l’heure sur l’Epic Games Store. Tous les ans, la boutique se montre plus généreuse qu’à l’accoutumée avec son calendrier de l’avent. Un incontournable pour les joueurs PC actuels et ceux à en devenir, car c’est toujours l’occasion de mettre la main sur de gros titres, anciens comme récents, ainsi que des pépites méconnues. Il faut cependant se montrer réactif, puisque les utilisateurs n’ont que 24h chrono pour récupérer leurs cadeaux. Il fallait s’y attendre, le quatrième jeu gratuit de Noël de l’Epic Games Store a été dévoilé à l’avance.

Le quatrième jeu gratuit Epic Games Store a leaké

C’est l’heure du grand rush. Pendant que les retardataires se ruent dans les boutiques à la recherche de cadeaux de dernière minute, les joueurs eux attendent bien gentiment d’ouvrir leur nouvelle case du calendrier de l’avent de l’EGS. Le concept, on le connaît, il est simple comme bonjour. Chaque jour, la boutique des papas de Fortnite offre un nouveau jeu gratuit. Le dernier en date, Astrea: Six-Sided Oracles, un roguelike qui ne paie pas de mine comme ça, mais aux mécaniques originales et concepts prenants. Les utilisateurs ont jusqu'au 21 décembre à 16h59 pour le récupérer, après quoi il sera remplacé par une production offerte. Qui aura la lourde tâche de succéder à ce titre plutôt méconnu, mais néanmoins apprécié ? On le sait déjà, puisque le nom du quatrième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a leaké par la même source des jours précédents. Il faudra donc s'attendre à voir TerraTech Worlds cet après-midi.

Un titre dont le nom ne parlera pas au grand public et qui a connu un succès assez mitigé. Sorti en mars 2024, ce jeu de survie JCE en monde ouvert vous fait voyager dans de lointaines planètes. Pas de révolution à l’horizon, vous devrez construire, explorer, dresser des bases et affronter des menaces hostiles au volant de votre bolide. Vous pourrez ainsi fabriquer de toutes pièces puis personnaliser vos véhicules et vos structures via un système de construction qui se veut intuitif, seul ou avec vos amis. Ce quatrième jeu gratuit Epic Games Store a connu un lancement assez compliqué en raison de nombreux bugs et d’un contenu jugé assez chiche, mais les développeurs n’ont pas chômé et déployé plusieurs mises à jour. Ça ne vous coûtera littéralement rien de l’essayer.

Quand sera disponible ce prochain jeu gratuit ?

Évidemment, même si c’est gratuit, chaque année certains trouvent toujours à redire et se plaignent de ce quatrième cadeau. Vous pourrez vous faire votre avis dès ce samedi 21 décembre à 17h00, heure à laquelle il sera disponible. Et pour demain ? On ne connaît pas encore l’identité du prochain cadeau offert par la boutique. Il est en revanche possible que son identité soit dévoilée à l’avance, comme c’est quotidiennement le cas. On vous conseille d’ajouter notre article regroupant la liste complète des 16 jeux offerts sur l’Epic Games Store pendant ce calendrier de l’avent à vos favoris. Elle est systématiquement mise à jour dès qu'un leak ou une rumeur sur l’un des prochains jeux gratuits tombe.