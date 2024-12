En quelques années, Epic Games est passé de géant à titan. Déjà connue et réputée pour son moteur graphique, mais aussi plusieurs jeux à son actif, la firme est désormais à la tête d’une immense plateforme similaire à Steam, l’Epic Games Store. Outre un magasin proposant des milliers de titres, l’EGS offre régulièrement des jeux gratuits à conserver à vie. À côté de ça, Epic bichonne sa poule aux œufs d’or, Fortnite, toujours au top quoi qu’on en dise, qu’on aime ou non. D’ailleurs, le jeu est devenu tellement énorme, qu’il propose même plusieurs expériences en son sein. Des modes pour certains, des jeux complets pour d'autres, comme l’expérience LEGO ou encore le jeu à la Guitar Heroe. Prochainement, un nouveau jeu gratuit rejoindra la collection.

Un nouveau jeu gratuit signé Epic Games

Fortnite est bien plus qu’un simple Battle Royale, c’est devenu un vrai métavers. Il est possible de jouer à une myriade d’expériences différentes à partir du même launcher. Et les spin-offs officiels sont nombreux. Un nouveau jeu gratuit fera bientôt son apparition, Fortnite Ballistic, un FPS qui compte bien venir s’installer face aux grands du genre. Là où le Fortnite classique propose depuis la nuit des temps un jeu de tir à la troisième personne, Epic Games répond à la demande des fans en proposant son propre FPS.

Fortnite Ballistic se présente comme un jeu de tir compétitif en 5 contre 5 orienté qui s’annonce dynamique. Mais il sera aussi stratégique puisqu’il reprend dans les grandes lignes le même mode de jeu que Counter Strike 2 et Valorant. La partie sera divisée en rounds à remporter avec une équipe en attaque, qui devra détruire des objectifs et une autre en défense, qui devra protéger les objectifs un certain temps ou décimer la team adverse.. Ballistic emploiera les mêmes bases que Fortnite ce qui veut dire que vous pourrez utiliser vos cosmétiques ou encore les sprays et les emotes. Le jeu sortira gratuitement dès le 11 décembre prochain sur tous les supports. Sur PC, le jeu sera bien entendu exclusif à l'Epic Games Store.









Source : Epic Games