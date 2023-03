Alors qu’il y a peu, Lords of the Fallen, un concurrent direct, sortait les muscles en nous monttrant à quel point il sera sublime sous Unreal Engine 5, voilà qu’Elden Ring contre-attaque avec un très gros patch. FromSoftware vient de déployer une importante mise à jour pour améliorer les graphismes de son poulain avec une fonctionnalité qui avait été promise dès le départ. On parle bien entendu du ray tracing, cette technologie qui offre un rendu des plus réalistes.

En règle générale, on a tendance à croire que le ray tracing n’est bon qu’à offrir de jolis reflets réalistes. La réalité, c’est que « lancer de rayons » en bon français, touche à tout, notamment à la gestion de la lumière ou de la volumétrie.

Le problème, c’est que pour le moment, il consomme énormément de ressources et demande de faire de gros sacrifices sur les performances.

Sur consoles, PS5 ou Xbox Series, il n'est généralement utilisé qu’en petites touches ici et là et les jeux ne tournent pas au-delà des 30fps. Sur PC, le ray tracing demande de très grosses configs pour tourner à plein régime, mais le fait est qu’il sublime bien souvent tout ce qu’il touche.

Elden Ring a enfin droit au ray tracing, mais faites attention sur PC

A son lancement, Elden Ring nous avait promis du ray tracing sur console et PC, lui qui avait pourtant déjà du mal à tenir la tête bien droite à ses débuts. Mais au fil des mises à jour, si la stabilité du jeu a été améliorée, le ray tracing n’avait toujours pas pointé le bout de son nez, jusqu’à aujourd’hui.

Le patch 1.09 d’Elden Ring, sur PC, PS5 et Xbox Series, ajoute enfin cette fonctionnalité très attendue. Les graphismes sont donc améliorés, mais, sans surprise, le coût est élevé en termes de performances. Sur console, le jeu voit son framerate bloqué pour éviter au maximum les ralentissements.

Sur PC en revanche, l’option tourne à plein régime. Le problème, c’est qu’ici, il faudra avoir une très bonne config pour encaisser. Elden Ring ajoute peut-être le ray tracing mais il oublie les options qui vont généralement avec. Il n’y a toujours pas de prise en charge du DLSS ou du FSR pour amortir le choc. Résultat, à moins d’être bien équipé, il va être difficile de profiter au maximum de cette nouvelle mise à jour sans couacs techniques. Notez enfin que le ray tracing dans Elden Ring ne prendra en charge que la gestion des ombres et de l'occlusion ambiante. Les reflets ne sont pas au programme comme le souligne Lance Mcdonald, un habitué bien connu des réseaux sociaux.

Configurations PC requises pour jouer avec le ray tracing activé

D'ailleurs, si vous comptez jouer à Elden Ring sur PC en profitant du ray tracing, voici les nouvelles configurations requises et recommandées par Bandai et Fromsoftware.

Minimum WINDOWS 10 Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 3600XT 16 Go de RAM NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 8 Go ou AMD Radeon RX 6700 XT, 12 Go RÉGLAGE GRAPHIQUE RECOMMANDÉ : 1080p - Basse qualité - Ray Tracing au plus bas

Recommandé e WINDOWS 11 Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 3800XT 16 Go de RAM NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 Go ou AMD Radeon RX 6900 XT, 16 Go RÉGLAGE GRAPHIQUE RECOMMANDÉ : 1080p - Haute qualité - Ray Tracing en élevé

e

Le Patch 1.09 corrige aussi plein de bugs et fait des équilibrages

En plus du Ray Tracing, le patch 1.09 d’Elden Ring amène tout un tas de correctifs et de nombreux équilibrages. Ces derniers sont d’ailleurs différents pour le mode PvE et PvP. Pour rappel, en fin d'année 2022, Elden Ring a eu le droit à une très grosse mise à jour entièrement consacrée au PvP. Des Colisées se sont ouvertes aux quatre coins de l'Entre-Terre et les joueurs se tapent joyeusement sur la tronche depuis. Encore plus qu’avant en réalité, puisque le PvP a toujours fait partie de l'essence du jeu.

Elden Ring notes de patch 1.09 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

Nouvelle fonctionnalité La prise en charge du Ray Tracing a été ajoutée pour les versions PS5, Xbox Series X et PC. Le Ray Tracing peut être activé dans le menu des paramètres : PS5 / Xbox Series X : Options de jeu > Ray Tracing PC : Graphiques > Qualité du Ray tracing

Veuillez noter que les performances - telles que la fréquence d'images et la résolution - peuvent être affectées lorsque vous jouez avec le Ray Tracing activé. (voir les configurations PC ci-dessus)



Equilibrages exclusifs au PvP (nom des compétences en anglais) Les ajustements de cette section n'affectent pas le jeu solo ou coopératif. La puissance d'incantation et l'angle de saisie de Frénésie inéluctable ont été augmentés. La puissance, la portée et l'angle de saisie de Lifesteal Fist ont été augmentés. Diminution de la puissance des attaques sautées à deux mains. Diminution de la puissance des attaques de course lourdes et lourdes des types d'armes Poings et Griffes. Diminution de la puissance du sort Pluie d'étoiles fondatrices . Diminution de l'effet d'amélioration de sort du sort Terra Magica . Diminution des dégâts et des dégâts d'équilibre de la compétence Wave of Gold lorsque vous frappez un adversaire sur une certaine distance. Diminution de l'efficacité des compétences Détermination et Résolution du chevalier royal . Diminution des effets de la compétence Contagious Fury du Jellyfish Shield . Diminution de l'efficacité du talisman de la griffe . Diminution de l'efficacité du talisman d'exultation du seigneur du sang . Diminution du buff de puissance d'attaque accordé par l' armure de tête White Mask . Diminution du buff de dégâts d'attaque de saut accordé par l' armure Black Feathers du Raptor . Diminution du buff de dégâts accordé par Magic-Shrouding Cracked Tear, Flame-Shrouding Cracked Tear, Lightning-Shrouding Cracked Tear et Holy-Shrouding Cracked Tear lorsqu'il est activé avec le Flask of Wondrous Physick .

(nom des compétences en anglais)

Ajustements des Cendres de la guerre Poing de vol de vie Augmentation de la portée de saisie de la cible. Afflux de foi Augmentation de la vitesse de génération des projectiles. Crachat de flamme Augmentation de la vitesse de garde et de la quantité de blocage de la compétence. Ajustement de l'angle de la boule de feu. Langues de feu Augmentation de la vitesse de garde et de la quantité de blocage de la compétence. Grande bulle oraculaire Augmentation de la vitesse de génération des projectiles et réduction du temps de récupération. Morsure de vipère Réduction du temps avant que le roulement ne soit possible après l'utilisation de la compétence. Cri de Milos Augmentation des dégâts d'équilibre à courte portée. Rituel d'appel de la lance Augmentation de la vitesse de génération des projectiles. Tranchant de sang maudit Augmentation de la vitesse de génération des projectiles et réduction du temps de récupération. Briseur d'or Réduction du temps de récupération. Je t'ordonne, agenouille-toi ! Augmentation de la vitesse de génération d'attaque. Cri d'invocateur des étoiles Augmentation de la vitesse des attaques de suivi. Rouet de Ghiza Augmentation de la vitesse de génération d'attaque. Ajout d'un timing d'annulation de roulis et d'attaque lourde lors de l'utilisation de la compétence.