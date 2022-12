Ça n'a aucun sens et pourtant, Elden Ring pourrait bien avoir un crossover avec une autre licence japonaise dans les mois à venir. On parle bien ici de Pokémon Écarlate et Violet, le dernier carton de Nintendo. Oui, c’est improbable.

Elden Ring X Pokemon, que dire...

Rien d’officiel cela dit puisqu’il s’agit ici ni plus ni moins que d’un mod en cours de développement. Via les réseaux sociaux, le moddeur Arestame, à qui l'on doit également d’autres mods particulièrement populaires sur différents jeux, a partagé une nouvelle bande-annonce de son projet complètement surréaliste.

L’objectif ici est de créer un mod fusionnant l’univers d’Elden Ring à celui des derniers jeux Pokémon. On peut ainsi voir que Torrent, la monture du jeu de FromSoftware, a été ici troqué par le Pokemon légendaire de Pokemon Écarlate, que les monstres qui pullulent en Entre-Terre sont devenus des Olivini, et qu’un des sanctuaire du jeu s’est transformé en Centre Pokemon.

On vous passera la tenue ridicule de notre avatar, sorte de cosplay gênant bas de gamme. C’est drôle, complètement hors-sol et donc indispensable. Toutefois pour le moment, le projet n’en est qu’à ses balbutiements et le mod n’est pas encore disponible pour le grand public. D'autres mises à jour seront certainement faites un peu plus tard, en attendant, Arestame nous partage les premiers visuels de son travail.

Pour le moment, Elden Ring a échappé à la tendance des crossovers comme on peut en voir presque partout de Call of Duty Modern Warfare 2 à Rocket League en passant par Fortnite, Lost Ark ou encore Ghost Recon. Toutefois, de nombreux mods loufoques ont déjà permis d'assouvir tout un tas de fantasme en fusionnant par exemple Elden Ring aux Simpson, à Thomas la Locomotive ou encore avec God of War Ragnarok.