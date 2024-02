Elden Ring est un jeu titanesque et a été félicité pour cela. Un open world généreux, bourré de choses à découvrir et qui met l’exploration en avant comme nul autre. Pas d’indicateur, aucune interface pour mettre en évidence les zones explorables… c’est à vous et à vous seul d’expérimenter et de découvrir. Un jeu qui s’est très vite transformé en immense bac à sable, véritable berceau de tous les mods possibles et inimaginables, ce qu’apprécie d’ailleurs Hidetaka Miyazaki, le papa d’Elden Ring. Mais même après deux ans à parcourir l’Entre-Terre avec et sans mod, sachez que vous n’avez pas encore tout vu !

Elden Ring n'a pas encore tout révélé

Amis chasseurs de secrets, vous n'avez pas fini de vous casser la tête. Et oui, le jeu n'a pas révélé tous ses secrets, loin de là. Ça paraît très surprenant, surtout lorsque l’on sait que la communauté a réussi à déterrer le contenu de certains patchs en avance ou des choses qui ont fini par passer à la trappe lors du développement. Mais visiblement ça n'a pas suffi puisque Elden Ring garde encore quelques secrets dans sa manche. C'est en tout cas ce que nous dit Hidetaka Miyazaki. Ce dernier a vendu la mèche dans les colonnes de nos confrères d'IGN lors d'une prise de parole pour l'annonce de la date de sortie du DLC L’Ombre de l’Arbre-Monde. En réfléchissant bien, le réalisateur pense qu’« il y a encore une chose qui n’a pas été découverte ». Un easter egg ? Une signification cachée pour un élément du jeu ? Un ultime clin d'œil à un autre souls-like ? Bonne question. Miyazaki ne donne strictement aucun indice, mais pour lui ça devrait être découvert sous peu. « Je pense que ce n’est qu’une question de temps, mais il manque encore de petites choses », conclut-il, et il faudra se contenter de cela. De quoi rendre dingue tous les fans qui ont passé de très longues heures à écumer le jeu à la recherche du moindre secret.

Aucune piste donc, mais ça ne tombera certainement pas dans l’oubli. À n’en pas douter, une paire de fans doit d’ores et déjà être en train de ratisser chaque pixel à la recherche de ce/ces fameux secret(s). À voir maintenant si cela sera découvert d’ici la sortie du très gros DLC. Le nouveau chapitre d’Elden Ring, L’Ombre de l’Arbre-Monde, arrivera sur consoles et PC dès le 21 juin prochain. Ça va donc très vite arriver.