Alors qu'il est en lice dans la catégorie Jeu de l'année aux Game Awards 2022, Elden Ring met à jour ses chiffres de ventes. C'est impressionnant.

Elden Ring est toujours aussi prisé

Elden Ring est de loin le souls-like le plus populaire de FromSoftware à l'heure actuelle. Entre sa sortie (25 février 2022) et la fin de l'année fiscale du studio (31 mars 2022), le jeu s'était écoulé à 13,4 millions d'exemplaires. Pour bien se rendre compte, Dark Souls 3 a dépassé les 10 millions de copies vendues en quatre ans. Ce qui était déjà très bien pour un titre aussi exigeant.

En juin dernier, Elden Ring avait conquis 16,6 millions de joueurs. Et aujourd'hui ? À la fin septembre, le chef d'œuvre de FromSoftware a livré 17,5 millions de jeux à travers le monde. Un chiffre qui regroupe les ventes numériques et physiques sur l'ensemble des territoires.

Les notes et les critiques élogieuses sont là, le succès commercial également, quelle sera la suite ? Recevoir la distinction ultime de GOTY (Game Of The Year) ou Jeu de l'année en bon français. La concurrence sera rude car God of War Ragnarok a bien l'intention de se défendre lors des Game Awards 2022.

Et encore après ? Si tout se passe bien, Elden Ring devrait avoir son DLC.