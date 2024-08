Avec L'Ombre de l'Arbre-Monde, Elden Ring a asséné une nouvelle claque magistrale (et parfois douloureuse) à toute l'industrie vidéoludique. Ce non sans quelques soucis, hélas. La mise à jour de la semaine dernière semble notamment avoir provoqué de gros dégâts dans le fascinant monde ouvert du dernier FromSoftware. Que réserve donc ce nouveau patch, nom de code 1.13.2 ? Voyons tout cela de plus près.

Une nouvelle mise à jour pour réparer l'Elden Ring

Depuis le lancement historique du DLC d'Elden Ring, FromSoftware a rapidement déployé de nombreux patchs majeurs. Beaucoup s'intéressaient à l'équilibrage des armes et sorts, tandis que d'autres s'attaquaient à une difficulté visiblement trop relevée pour la plupart des Sans-Éclats, ou encore aux performances. La mise à jour 1.13.2 qui nous intéresse ici se veut plus modeste, mais pas moins importante.

Même si elle s'intéresse principalement à des correctifs de bugs, ceux-ci s'attellent justement à réparer plusieurs parties d'Elden Ring cassées par le précédent patch, notamment au niveau de certains sorts/armes, ou encore sur la partie multijoueur du titre. Les Sans-Éclats devraient ainsi retrouver leurs petits en Entre-Terres et dans le Royaume des Ombres, ainsi que leurs amis dans certaines zones de ces deux gigantesques mondes ouvertes.

Vous trouverez ainsi les notes détaillées du patch 1.13.2 d'Elden Ring ci-dessous, traduites de l'anglais par nos soins. Que les pas de Miquella vous guident.

Notes détaillées de la mise à jour 1.13.2

Plateformes visées : PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series/ Steam

Corrections de bugs pour Elden Ring

Correction d'un bug qui faisait que l'altération du statut Mort de la compétence "Death Flare" était appliquée à la compétence "Deadly Poison Spray".

Application d'un correctif sur un bug qui faisait que la puissance de certaines attaques utilisées par le PNJ « Ours Rouge » était plus élevée que prévu.

Correction d'un bug qui empêchait les joueurs d'envahir les mondes d'autres joueurs dans certaines zones de Scadu Altus dans certaines circonstances.

Correction d'un problème qui permettait le multijoueur coopératif dans certaines zones de Scadu Altus dans le DLC d'Elden Ring, mais sans aucun boss de zone présent.

Application d'ajustements concernant la Bénédiction des cendres de l'esprit révéré ainsi que certains esprits introduits dans la mise à jour 1.13.

Correction d'un bug où les esprits invoqués ne recevaient pas correctement l'effet d'augmentation de la puissance d'attaque et de la négation des dégâts de la Bénédiction des cendres de l'esprit révéré.

Application d'un correctif concernant un s'agissant d'une augmentation de statut de plusieurs esprits différente que celle prévue.

Sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, les fichiers de réglementation peuvent être téléchargés en se connectant au serveur.

Si le Règlement Ver. répertorié dans le coin inférieur droit de l'écran titre n'est pas 1.13.2, veuillez sélectionner CONNEXION et appliquer la dernière réglementation avant de profiter du jeu.

Le jeu en ligne nécessite que le joueur applique cette mise à jour.

D'autres mises à jour seront déployées à l'avenir afin que vous puissiez continuer de profiter d'Elden Ring de manière plus confortable.

Source : Site officiel de Bandai Namco