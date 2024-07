Elden Ring c’est trop difficile, Elden Ring finalement c’est trop facile… Depuis la sortie du DLC Shadows of the Erdtree, on entend que ça. Au lancement, le jeu s’est fait descendre pour des problèmes de performance et une difficulté jugée trop élevée. Un patch plus tard, certains le considèrent désormais comme trop facile, alors que les joueurs pointent des mécaniques de jeu pourtant présentes depuis le début.

On suppose que les premiers retours étaient donc quelque peu précipités, mais quoi qu’il en soit, FromSoftware fait des pieds et des mains pour bichonner son poulain et mettre tout le monde d’accord. C’est encore le cas ici avec une nouvelle mise à jour qui touche une fois encore à l’équilibrage et donc, à la difficulté, mais qui s’attaque aussi aux problèmes de performances rencontrés sur les différentes plateformes.

Elden Ring revoit encore un peu son équilibrage

Parlons difficulté en premier lieu. Elden Ring est un jeu au challenge relevé, on le sait, mais il permet également de grandes libertés d’approche afin de se faciliter ou non la tâche. C’est d’ailleurs l’une de ses forces puisqu’il s’ouvre à un plus large public, plus que n’importe quel autre Soulslike. Mais pour beaucoup, ça ne suffit pas. Les développeurs se sont donc attaqués aux bénédictions au précédent patch et nous avaient par la suite teasé des changements supplémentaires sur certains équipements et des ennemis clés.

Pour cette nouvelle mise à jour, quelques armes ont donc été améliorées : la Dague de Smithscript et Smithscript Cirque. Une dague et une lame-revers du DLC. Ces dernières verront leur portée d’attaque améliorée pour être plus efficaces. De même, la lame sorcière de Caria a été réajustée. Les dégâts de base ont été diminués, mais le ratio d’intelligence a été augmenté.

Enfin, ce sont certains boss qui ont été modifiés afin de rendre l’expérience plus accessible. On ne spoilera pas ici, on vous laissera jeter un œil aux notes de patch officielles pour entrer dans les détails.

Louée soit la mise à jour ! ©KiKiToes - Elden Ring

Une tonne de correctifs dans la foulée

C’est ensuite une pluie de correctifs qui s’abat sur le Royaume des Ombres. Le DLC d’Elden Ring avait quelques soucis à régler et une bonne partie le sera avec cette nouvelle mise à jour. On parle ici majoritairement de correctifs de bugs pour quelques compétences qui ne fonctionnaient pas toujours correctement dans certaines conditions, ou des soucis d’animations. Rien qui ne devrait drastiquement changer votre façon de jouer, mais c’est toujours ça de pris.

Dans les correctifs importants, on peut toutefois noter qu’un bug offrant plus de statistiques à certaines armes a été corrigé. Ce qui veut dire qu’en théorie, vous risquez de perdre un peu de stats sur les armes suivantes :

Dague de Smithscript

Smithscript Cirque

Hache de Smithscript

Grand marteau de Smithscript

Lance de Smithscript

Poing du Golem

Bouclier de Smithscript

Mis à part ça, les correctifs touchent à tout, du simple bug de calcule des dégâts, au déclenchement parfois difficile de certaines capacités, mais rien ne bousculera vos habitudes.

Une solution pour les problème de performances d'Elden Ring sur PS5 et PC

Ce qui devrait en revanche vous faire un grand bien, ce sont les améliorations portées aux performances sur tous les supports, ou presque. FromSoftware nous annonce des corrections pour les performances instables, mais en réalité, on est plutôt sur des astuces pour corriger des problèmes existants et apparemment toujours pas résolus.

Sur PS5, les problèmes de framerate peuvent apparemment être corrigés en restaurant la base de données à partir du mode sans échec de la console. Rien que ça. Pas plus d’information sur le sujet si ce n’est cette manipulation. Lors de notre session de test, nous n’avions cependant pas eu de soucis avec le framerate de notre côté. Il se pourrait donc que ce soit un problème plus rare que prévu.

Des solutions pour les joueurs PC

Enfin, sur PC, le studio réaffirme que c’est bien le Ray Tracing qui pose problème à certains joueurs et que ce dernier s’activerait parfois sans qu’on le souhaite. Pas de solution définitive ici non plus mais une astuce toute bête partagée par le studio : pensez à désactiver l’option depuis Système > Paramètres Graphiques > Qualité du Ray Tracing. Enfin, pour celles et ceux qui tomberaient nez à nez avec le message « Activité inappropriée détectée » alors qu’ils ne trichent pas, il faut vérifier l’intégrité des fichiers du jeu puis le redémarrer.

Et pour ceux qui ont encore des problèmes de framerate, FromSoftware rappelle qu’un bug fait perdre de précieuses images par seconde lorsque l’on utilise un logiciel de contrôle pour la souris en arrière-plan. Il est donc conseillé de les désactiver avant de jouer ou de redémarrer son jeu une fois que c’est fait.

Pas de solution miracle, mais des astuces. Reste à voir maintenant si le studio arrivera à corriger ces problèmes une bonne fois pour toutes ou non.

Vous pourrez retrouver l'intégralité des notes de patch dans le détails directement sur le site officiel de Bandai.