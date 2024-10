Elden Ring et son DLC viennent de recevoir une nouvelle mise à jour, voici dans le détail ce que celle-ci apporte aux deux chefs d'œuvre successifs de FromSoftware.

Deux semaines après sa dernière mise à jour centrée sur du correctif de bugs, Elden Ring et L'Ombre de l'Arbre-Monde font encore l'objet d'une attention particulière de la part de FromSoftware avec le patch 1.16. Celui-ci vient également corriger quelques bugs gênants, mais est surtout là pour améliorer les performances du jeu et de son DLC. Voici ce qu'il apporte sur ces deux terrains.

Révision de performance sur Elden Ring et son DLC

À la rentrée le mois dernier, FromSoftware s'est penché sur la difficulté du DLC d'Elden Ring, jugé comme atrocement difficile par beaucoup. Il semblerait toutefois que le talentueux studio japonais ait poussé le curseur un peu trop loin, le rendant désormais « trop facile » pour des vétérans du genre Souls-like. Depuis, les mises à jour d'équilibrage se sont faites relativement discrètes, les dernières s'intéressant surtout à corriger des bugs et à améliorer les performances du jeu.

C'est, au grand dam de certains, également le point focal de cette nouvelle mise à jour 1.16 pour Elden Ring. Son objectif est principalement de corriger de quelconques problèmes d'instabilité, principalement sur PC et PS5. Elle cible cependant bien toutes les plateformes, dont les versions Xbox One et PS4. Voici quoi qu'il en soit les notes détaillées du patch ci-dessous, traduites de l'anglais nos soins.

Corrections de bugs

Correction d'un problème où les améliorations temporaires des statistiques des joueurs restaient même après la fermeture et le redémarrage du jeu.

Plusieurs autres corrections de bugs.

Corrections de potentielles performances instables sur Elden Ring

Sur PS5 du jeu, le framerate instable peut être amélioré en utilisant l'option « Reconstruire la base de données » depuis le mode sans échec de l'appareil.

Dans certaines versions PC, le Ray Tracing peut être activé involontairement et ainsi entraîner des performances instables. Veuillez vérifier le paramètre Ray Tracing dans "Système" > "Graphiques" > "Qualité du Ray Tracing" depuis l'écran titre ou le menu du jeu.

Sur PC, le message « Activité inappropriée détectée » peut apparaître sans tricher.

Afin de résoudre ce problème, veuillez alors vérifier l'intégrité des fichiers du jeu avant de le redémarrer. Dans la version PC d'Elden Ring, un framerate instable peut être provoqué par des applications tierces qui contrôlent le comportement de la souris. La désactivation de ces applications tierces peut donc améliorer les performances.

Source : Site officiel d'Elden Ring