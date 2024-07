Après une maintenance de plusieurs heures, les serveurs d’Elden Ring sont enfin ouverts et FromSoftware a enfin déployé son fameux patch 1.13 sur consoles et PC. Alors que les dernières mises à jour touchaient à la difficulté du DLC Shadows of the Erdtree, la nouvelle se focalise quant à elle sur… TOUT ! Oui, pour cette nouvelle update, le studio n’a pas lésiné sur les moyens et c’est bien la totalité du jeu qui est touchée ici. Le patch 1.13 change tout, ou presque.

Un gigantesque patch pour Elden Ring, ça touche à absolument tout

Équilibrage des armes, des sorts et des cendres, même les compétences en prennent pour leur grade. FromSoftware compte réellement lisser la difficulté du mieux qu’il peut et cela passe aussi par un réajustement de tout le gameplay. S’il y a bien quelques petits nerfs par-ci par-là, on a surtout droit à une avalanche de buffs avec cette nouvelle mise à jour. Des améliorations de statistiques et de mécaniques pour les armes, aux ajustements de dégâts, augmentation des performances de plusieurs compétences et sorts, tout est fait pour vous faciliter le travail et rendre le gameplay plus impactant. Les cendres, que l’on utilise pour invoquer des créatures et autres guerriers à nos côtés, sont également améliorées avec une grosse réduction de la chance de chanceler. C’en est fini de les voir se faire malmener pour un oui ou pour un non.

Des changements exclusifs au PvP

On note aussi pas mal de changements pour la partie PvP du jeu avec des équilibrages qui lui sont entièrement dédiés. Augmentation significative des dégâts d’équilibre des attaques normales pour la plupart des armes, ou encore facilité d’usage de certains équipements… cela devrait littéralement tout changer lors de vos duels. On notera aussi une réduction bienvenue de la fenêtre d’invulnérabilité offerte par le Talisman à Plume du Creuset.

Equipement

Augmentation des dégâts d'équilibre des attaques normales pour les types d'armes suivants :

épées légères à deux mains / lames-revers / arts du corps à corps / griffes de bête

épées légères à deux mains / lames-revers / arts du corps à corps / griffes de bête Augmentation des dégâts d'équilibre des attaques à deux mains pour les types d'armes suivants :

épées droites / épées d'estoc / épées courbes / katanas / lances / fouets / poings / griffes

épées droites / épées d'estoc / épées courbes / katanas / lances / fouets / poings / griffes Augmentation des dégâts d'équilibre des attaques de lancer des griffes Claws of Night.

La fenêtre d'invulnérabilité des roulades en arrière a été réduite lorsque le Talisman à Plume du Creuset fin ou le Talisman de tous les creusets sont équipés.

Compétences

Savage Lion's Claw Le deuxième coup de l'attaque de suivi est désormais plus facile à porter. Diminution de l'animation des dégâts de la première attaque contre d'autres joueurs.

Raging Beast Fenêtre d'invulnérabilité réduite contre les attaques des autres joueurs.

Blind Spot Fenêtre d'invulnérabilité réduite contre les attaques des autres joueurs.

Palm Blast Diminution de la quantité d'équilibre générée lors du chargement de cette compétence.



Sorts et Incantations

Miriam's Vanishing Fenêtre d'invulnérabilité réduite contre les attaques des autres joueurs.

Knight's Lightning Spear Augmentation de la puissance d'attaque de la lance de foudre initiale. Diminution de la puissance d'attaque des lances lancées après la première. Diminution des dégâts d'équilibre de toutes les lances générées par ce sort .



Une tonne de correctifs et de quoi améliorer les performances sur Elden Ring

Le patch 1.13, c’est aussi une quantité astronomique de corrections de bugs et autres améliorations techniques, graphiques, mais aussi de gameplay et d’expérience utilisateur. Là encore, FromSoftware n’a pas fait les choses à moitié avec sa nouvelle mise à jour d’Elden Ring.

On peut citer la correction de bugs empêchant certains objets de fonctionner correctement. Comme le Sifflet du Destrier Spectral dont la commande pouvait se bloquer, ou encore le Talisman à Double Lame qui ne marchait pas comme il le devait avec les Flacons de Parfum. Vous ne pourrez plus non plus utiliser certaines munitions avec des armes qui n’étaient normalement pas compatibles comme les Grandes Flèches avec un Arc Long ou une Baliste, par exemple.

Plus gênant, mais désormais corrigé, tous les bugs qui empêchaient certains sorts et autres bénédictions d’appliquer leurs bonus correctement.

Pléthore d’autres correctifs sur l’interface, les cinématiques ou l’affichage des informations de certains objets ont aussi été appliqués.

Les solutions de FromSoftware pour améliorer la stabilité sur consoles et PC

Enfin, que ce soit sur console ou sur PC, les graphismes et la technique générale ont été améliorés grâce au déploiement de plusieurs correctifs et quelques ajustements ici et là. FromSoftware en profite pour rappeler à ses joueurs deux astuces sur PS5 et PC. La première permet d’améliorer le framerate sur la console de Sony et la seconde de gagner en stabilité sur PC. Des techniques qui ont déjà été partagées plus tôt et qui sont toujours d’actualité.

Voilà les recommandations du studio en cas de pépin sur Elden Ring :

Pour la version PS5 du jeu, le framerate instable peut être amélioré en utilisant l'option « Reconstruire la base de données » à partir du mode sans échec de la console.

Sur PC, le Ray Tracing peut être activé automatiquement sans le vouloir et entraîner des problèmes d'instabilité. Veuillez vérifier le paramètre Ray Tracing dans « Système » > « Graphiques » > « Qualité du Ray Tracing » et le désactiver en cas de soucis.

Sur PC toujours, le message « Activité inappropriée détectée » peut apparaître sans tricher. Pour résoudre ce problème, veuillez vérifier l'intégrité des fichiers du jeu avant de le redémarrer.

Dans la version PC encore, des applications tierces pour optimiser la souris peuvent provoquer des chutes de framerate. La désactivation de ces applications tierces peut améliorer les performances.

Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces imposantes notes de patch 1.13 d'Elden Ring directement sur le site officiel de Bandai Namco.

Pour rappel, Eldne Ring est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One, tout comme son DLC, Shadows en Erdtree.