L’actualité de FromSoftware est très chargée, puisque Elden Ring a récemment dévoilé son fameux DLC, qui sortira en juin 2024. Nommé « L’Ombre de l’Arbre-Monde », ses ambitions sont monstrueuses. On parle par exemple d’une carte gigantesque plus grande que celle de la région de Limgrave, la zone principale d’Elden Ring. Plus de dizaines de nouveaux boss seront également intégrés au titre, ainsi que huit nouvelles catégories d’armes pour en venir à bout. Niveau scénario, le récit semble se concentrer sur Miquella, le frère de Malenia. Comme si cela ne suffisait pas, la difficulté sera à nouveau remontée. Il va falloir faire preuve d’ingéniosité pour relever les défis. Et une fois que vous en aurez fait le tour, ne jetez pas votre jeu sur PC et jetez donc un œil du côté des mods.

Elden Ring est un immense bac-à-sable et continuera de l'être !

Bonne nouvelle pour les fans de mods en tout genre, vous avez carte blanche et il faut que ça dure ! Le réalisateur Hidetaka Miyazaki vous autorise à créer autant de mods que vous le voulez et il adore ça! L’homme s’est exprimé à ce sujet lors d’une interview avec Eurogamer et a précisé qu’il aimait en voir. « C’est quelque chose que nous ne devrions pas essayer de décourager, qu’il s’agisse de speedruns, de jeux de défi ou de jouer avec une banane. C’est quelque chose qui devrait être apprécié et c’est tout simplement génial de voir ce genre d’interaction communautaire », déclare-t-il dans l’interview. La messe est dite. Le papa d'Elden Ring aime voir sa communauté se développer et pondre des mods à tour de bras quand certains joueurs n'essayent pas de battre des records tous plus durs et loufoques les unes que les autres. Une excellente chose qui transforme Elden Ring en véritable bac-à-sable. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas près de s'arrêter. Au contraire, c'est carrément encouragé !

Des mods en pagaille et ce n'est pas fini !

« Le terme Souslike est, comme vous le comprenez sûrement, très vague, et il y a de nombreuses façons d’interpréter et je ne pense pas qu’aucune d’entre elles ne soit fausse », continue le réalisateur, qui se décrit comme « constamment surpris » par ce que la communauté propose. Avec l’effervescence causée par Elden Ring, il a été difficile de passer à côté des différents mods. Certains d’entre eux permettent simplement de jouer de manière plus divertissante, de ce simplifier l'expérience ou, au contraire, de la rendre encore plus difficile.

D’autres, en revanche, modifient l’histoire, comme le mod Reborn, qui ajoute de nouveaux boss, de nouvelles zones et enrichit considérablement la narration. Là aussi, il n’y a aucun problème avec ça. « En termes d’histoire, j’aime laisser les choses à l’imagination du joueur. Encore une fois, c’est une sorte de toile vierge à cet égard. Personnellement, j’apprécie les opportunités de remplir cette toile, avec des connaissances », nous apprend Miyazaki. Elden Ring est donc fait pour être expérimenté comme bon vous semble. Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer. Les mods sont un terrain fertiles pour toutes sortes d'expériences à l'instar de ce que l'on peut retrouver sur beaucoup de jeu très "libre" comme les Fallout ou encore Skyrim, deux gros exemples. A contrario, certaines entreprises n'apprécient pas trop que l'on joue avec leur propriétés. Même si certains mods ou sont de véritable lettres d'amour.

Et vous les mods, c'est votre dada ?