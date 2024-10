Même plus de deux ans après sa sortie, Elden Ring reste un jeu très joué et toujours aussi bien suivi. Il faut aussi dire que le jeu a reçu son premier très gros DLC, Shadows of the Erdtree, en juin dernier. FromSoftware ne cesse de mettre son jeu à jour depuis, en essayant de satisfaire au mieux les joueurs. Le studio a notamment commencé par rendre son jeu plus facile à l’aide de plusieurs mises à jour. Dès la sortie, la majorité des joueurs trouvait la version day one injustement difficile. Depuis, ce sont surtout de petits patchs qui sont déployés pour améliorer l’expérience utilisateur et corriger quelques bugs, comme celui-ci.

Un nouveau patch déployé pour Elden Ring

Le patch 1.15 d’Elden Ring vient d’être mis en ligne sur consoles et PC avec, dans ses valises, une fournée de correctifs. Malheureusement, non, il n’y a toujours pas de solution miracle aux problèmes provoqués par le ray tracing ou encore les logiciels de contrôle de la souris sur PC. Pour ces deux points, FromSoftware conseille toujours de désactiver toutes les options et logiciels pour profiter pleinement de son jeu. Même chose sur PS5 avec le problème récurrent de framerate instable : il faudra reconstruire la base de données à partir du menu sans échec de la console. Toujours pas de solution définitive pour ces gros soucis donc, mais un lot de corrections pour d’autres problèmes gênants.

Des bugs gênants enfin corrigés

À la volée, on notera la correction de nombreux bugs concernant l’arme Golem Fist. Il arrivait que l’arme n’infligeait pas de dégâts à l’occasion. En prime, son attaque lourde n’avait pas la distance de frappe attendue. Même son de cloche avec l’Aspect du Creuset : Épines qui ne se lançait pas toujours. On note aussi que Le Talisman de la Forge n’appliquait pas correctement ses bonus. Le boss Rennala a également été retouché, puisque la sorcière pouvait parfois utiliser plusieurs actions inattendues lors d’interactions avec le décor. Un peu problématique. Le studio conclut son patch en signalant que plusieurs « améliorations des performances », d’autres « corrections de bugs » et des « ajustements du générique » ont été appliqués.

Mis à part ça, rien de bien marquant, vous trouverez l’intégralité des notes de patch sur le site officiel de Bandai.

Pour rappel, Elden Ring et son DLC sont disponibles sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One.

Source : Bandai