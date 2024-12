La cérémonie des Game Awards 2024 a commencé à vitesse grand V avec de gigantesques annonces. Juste après la première bande-annonce de The Witcher 4, le show s’est concentré sur une autre saga désormais culte. Oui, FromSoftware était bien présent aux Game Awards pour une annonce complètement inattendue, une nouvelle expérience dans l’univers d’Elden Ring.

Un nouvel Elden Ring annoncé, ça a l'air énorme

Elden Ring Nightreign a été annoncé ce soir aux Game Awards 2024 et se présente comme un jeu multijoueur coopératif dans lequel on sera amené à combattre des boss. À première vue, on aurait tendance à comparer le jeu à un Monster Hunter like tant les affrontements semblent faire dans la démesure en plus de se concentrer sur les combats de créature proprement titanesque. On reconnait d'ailleurs là la patte du studio qui nous promet une fois de plus des affrontements particulièrement intense. Le jeu sera visiblement jouable en coopération au moins jusqu'à trois joueurs, et de nouveaux mouvements seront de la partie. On pourra même voler ! Un spin-off, et non pas une suite, comme nous l’a martelé, le studio a de nombreuses reprises ces dernières semaines. FromSoftware n’a eu de cesse de répéter être ouvert à développer davantage l’univers sans pour autant faire un Elden Ring 2. On ne pensait clairement pas que ça arriverait aussi vite.

Elden Ring Nightreign est attendu courant 2025, sans date de sortie précise, sur PS5, Xbox Series et PC. Pour l’heure, les détails manquent encore, mais nul doute qu’ils tomberont dans les prochaines semaines ou mois. On gardera en tout cas l’œil grandement ouvert.