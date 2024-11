Elden Ring hante encore les joueuses et joueurs, en particulier avec le DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde sorti le 21 juin 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Si vous pensez avoir vu le royaume de l'Entre-terre sous toutes les coutures, détrompez-vous ! Comme la plupart des gros jeux, la communauté PC s'est saisi du chef d'oeuvre de FromSoftware et s'amuse à le modifier selon leurs envies. Un mod « Seamless co-op », pour faire sauter les limites de la dimension multijoueur et être accompagné en toutes circonstances, est d'ailleurs accessible.

Du Dark Souls 2 dans votre Elden Ring

Même si beaucoup de monde a succombé aux productions FromSoftware avec Elden Ring, le jeu a cartonné aussi et grâce à sa fidèle communauté de fans. Des joueuses et joueurs qui sont là depuis les débuts, et qui se sont cassé les dents sur les précédents jeux des développeurs. Dans les titres les plus appréciés, il y a l'excellent Dark Souls 2. Et si l'on choisit de reparler spécifiquement de ce jeu aujourd'hui, c'est qu'une nouveauté non officielle d'Elden Ring lui rend hommage.

En effet, l'utilisateur Drop0ff a mis en ligne un mod qui va faire plaisir aux fans de FromSoftware et de Dark Souls 2. Après installation, vous allez pouvoir remplacer le Bastion de la Table Rond par le village de Majula de DS2. Il sera toujours question d'un hub, mais avec une apparence totalement différente donc. « Ce mod remplace le Bastion de la Table Rond par Majula de Dark Souls 2. Pour l'installer, vous devez utiliser le moteur de mod 2 avec la prise en charge du son, qui est disponible sur cette page. Ensuite, créer le dossier du mod et décompressez le contenu de l'archive dans le dossier. Avec ce mod, Elden Ring devrait être jouable du début à la fin avec toutes les quêtes, les PNJ de la Table Ronde et les événements » explique le créateur. Le mod Majula est disponible ici en téléchargement.

Source : Drop0ff via Nexusmods.