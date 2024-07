L'Ombre de l'Arbre-Monde, la seule et unique extension d'Elden Ring, est un « aussi un chef-d'œuvre » selon mon cher collègue KiKiToes. Un DLC ultra généreux qui ne lésine absolument pas sur le contenu, les nouveautés de gameplay ou même sur la difficulté. Le jeu est plus exigeant que jamais, ce qui lui a valu des critiques de la part des joueurs PC. Malgré cela, le titre est un carton et s'est déjà vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en trois jours seulement. Si jamais vous avez démarré ce nouveau chapitre et que vous avez du mal à progresser, il y a une solution.

Un coup de pouce pour Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde

La difficulté et l'exigence sont toujours au rendez-vous dans Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde. Dès le départ, et même si vous avez retourné le jeu principal, vous allez vite être remis à votre place. Évidemment, vous avez des moyens pour vous faciliter un peu la tâche, mais rien ne vaut l'aide d'un coéquipier. Vous pouvez encore invoquer des compagnons pour vous épauler, mais avec les restrictions que l'on connaît déjà. Par exemple, si un joueur vous rejoint et meurt, la session s'arrête. Après que des boss soient vaincus, les alliés retournent dans leur propre monde. Mais tout cela peut être contourné avec le mod PC « Seamless co-op » de LukeYui.

Ce mod ne date pas d'hier, mais il avait cessé de fonctionner à l'arrivée du DLC d'Elden Ring. L'utilisateur a fait les modifications nécessaires et tout est rentré dans l'ordre. La personnalisation du multijoueur co-op par LukeYui ne se limite pas qu'à ces deux restrictions supprimées. Il offre une expérience beaucoup fluide, qui s'éloigne de la proposition initiale du multi d'Elden Ring. Ici, les murs de brouillard qui bordent la zone multijoueur ne sont plus présentes. Tous les joueurs peuvent utiliser la monture Torrent lors d'une session commune. Les points de repères de la carte sont synchronisés pour tout le monde de la même manière, afin d'améliorer la navigation lorsque vous êtes en groupe. Et ce n'est pas tout.

Encore plus de détails sur le mod Seamless co-op

Voici ce qu'apporte également le mod Seamless co-op pour Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde :

Les dialogues des PNJ et les événements de discussions sont synchronisées

Lorsqu'un joueur va sur un site de grâce pour se reposer, l'état du monde est réinitialisé pareillement pour toutes les personnes du groupe

La progression en ligne se répercute dans le monde de chaque joueur

Possibilité de jouer en co-op avec 5 joueurs

Refonte du système de connexion P2P, qui utilise la nouvelle API de réseau de Steam

Envie d'essayer ? Rendez-vous sur Nexusmod pour télécharger le mod Seamless co-op compatible avec Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde. Malheureusement, ce n'est disponible que sur PC et non sur consoles.