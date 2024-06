Le DLC L’Ombre de l’Arbre-Monde arrive bientôt pour Elden Ring. Le 21 juin sur PS5, Xbox Series et PC (mais aussi sur consoles old gen), vous pourrez découvrir une toute nouvelle région de l’Entre-Terre et révéler de sombres secrets. Mais pour cela, encore faut-il être prêt. Les prérequis ne sont pas à la portée de tous visiblement, puisque le studio a affirmé que seuls 40 % des joueurs pouvaient, actuellement, y accéder. Préparez-vous donc…

Une grosse mise à jour pour Elden Ring et de nouvelles fonctionnalités

Préparez-vous également à télécharger un imposant patch dès le 20 juin, juste avant le déploiement du jeu. Elden Ring va en effet se mettre à jour et, fait rare, ajoutera de nouvelles fonctionnalités ! Au menu, on nous annonce notamment de nouvelles options cosmétiques mais aussi et surtout plein de nouveautés pour la qualité de vie et le gameplay.

Après la mise à jour, par exemple, les nouveaux objets apparaîtront marqués d’un « ! » dans votre inventaire. De même, les statues d’invocation (Effigie de Marika) activées lors de votre partie le seront toujours lors de votre NG+. Vous pourrez par ailleurs les activer ou les désactiver une à une directement depuis le menu de la carte du monde. Pratique.

D’autres nouveautés sont également attendues avec pas mal de correctifs également mais, pour le moment, FromSoftware ne nous a rien détaillé. Le DLC en lui-même proposera aussi une tonne d’ajouts. Une centaine d’armes et équipements, de nouveaux ennemis, une région entière à explorer, des donjons, de nouveaux sorts, etc. Ça promet du très très lourd.

Si vous n’êtes pas encore prêts, c’est donc le moment ou jamais de relancer Elden Ring histoire de pouvoir entamer le DLC dans de bonnes conditions.