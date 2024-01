Un peu avant les fêtes, le 15 décembre dernier, comme nous vous l'avions déjà rapporté sur Gameblog, le géant de l'e-commerce Datablitz avait divulgué accidentellement une surprise en mettant en ligne des manettes Xbox Series Trust Master aux couleurs d'Elden Ring. À l'époque, nous n'avions qu'une fenêtre de sortie vague, prévue pour février 2024. En ce début d'année, les informations se précisent davantage avec le leak de la date de sortie complète, permettant aux fans de se préparer à l'avance.

Elden Ring : la belle surprise arrive bientôt

Le leak de la date de sortie de la manette Xbox Elden Ring par Trust Master provient du forum 4Chan et il s'agit du 25 février 2024. La personne en question prétend travailler pour Play Asia et avoir un accès direct à cette information. Pour rappel, Playasia est un détaillant en ligne de produits de divertissement en provenance d'Asie, basé à Hong Kong. Bien évidemment, il convient de prendre cette information avec prudence, mais il y a de plus en plus de preuves à l'appui, notamment une image qui soutient les allégations. Vous pouvez retrouver le tout ci-dessous :

Il est toujours mentionné que cette version en édition limitée sera disponible pour célébrer la sortie du DLC L’ombre de l’Arbre Monde. De plus, cette date coïncide avec le deuxième anniversaire du jeu, ce qui ajoute à l'excitation. Cerise sur le gâteau, récemment, la firme japonaise a mis à jour les playlists officielles d'Elden Ring sur leurs chaînes YouTube en Amérique et en Asie, semblant ainsi préparer l'arrivée imminente du fameux DLC. Avec tous ces indices, il devient de plus en plus difficile d'imaginer que le jeu ne sorte pas ce mois de février 2024. Il ne reste plus qu'à prendre son mal en patience.

D'ailleurs, sur Twitter, @Ziostorm1, un membre actif de la communauté d'Elden Ring, a récemment mis en lumière un contenu de DLC inconnu pour Elden Ring, trouvé dans les fichiers de la version PC du jeu. Cette découverte a eu lieu suite à une mise à jour récente, ce qui renforce fortement l'idée d'une sortie imminente de ce nouveau contenu.