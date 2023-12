Elden Ring a été victime d'un gros leak et la date de sortie de son DLC ultra attendu à été dévoilée à l'avance, mais ce n'est pas tout. On a également eu le droit à plusieurs autres surprise qui devraient plaire aux fans de la licence.

Le GOTY 2022 n’est peut-être plus trop dans le coup avec toutes les grosses sorties de 2023, mais la moindre information à son sujet crée un véritable raz-de-marée. Presque deux ans déjà qu'Elden Ring est venu mettre tout le monde d’accord. Deux années durant lesquelles le studio a travaillé d’arrache-pied sur la suite. Un gigantesque DLC qui devrait arriver l’année prochaine si tout va bien. Enfin, en réalité, c’est certain, sauf si les plans changent à la dernière minute. La fenêtre de sortie a même fuité.

Une collaboration et un objet collector pour le DLC d'Elden Ring

Oui, les leaks sont presque devenus une norme. Soit plus personne ne sait garder les secrets, soit tout le monde est devenu hyperactif pour déceler la moindre faille sur tous les sujets bouillants de l’industrie. Un peu des deux certainement. Comme beaucoup donc, Elden Ring a été victime d’un leak majeur dévoilant non seulement une date de sortie pour son DLC L’ombre de l’Arbre Monde, mais aussi une collaboration surprenante. C’est le site de e-commerce Datablitz qui a divulgué l’info en avance en mettant en ligne, sans faire exprès visiblement, des manettes Xbox Series Trust Master aux couleurs d’Elden Ring. Un pad majoritairement noir avec quelques éléments dorés ça et là.

Capture prise par un utilisateur Reddit avant suppression de la page.

La date de sortie du DLC a leaké avec d'autres surprises !

La page du produit, désormais supprimée, nous dévoilait également une autre information de taille, une fenêtre de sortie. Dans un descriptif, il était en effet écrit noir sur blanc que le DLC d’Elden Ring, l’Ombre de l’Arbre Monde, devrait sortir d’ici le mois de février 2024. On a pas le jours précis, mais déjà un mois et pas n'importe lequel puisque le jeu fêtera en même temps ses deux ans. D'ailleurs, il est fait mention d'une édition anniversaire du jeu. On image qu'il s'agirait d'un bundle pour souffler les deux bougies du titre dans lequel on trouverait le jeu de base et son DLC.

La collaboration avec Trustmaster va encore plus loin puisqu'elle nous parle également de la suite. On nous apprend que cette extension ne serait visiblement pas la seule et que des évènements et/ou un nouveau gros DLC seraient prévus pour 2025. Quelques rumeurs prétendaient déjà que d'autres contenus en plus du DLC l’Ombre de l’Arbre Monde étaient en préparation, FromSoftware quant à lui a déjà dit plusieurs fois qu’il avait de grands projets pour Elden Ring. Est-ce qu’une série de DLC en ferait partie ? Bien possible. Mais on va continuer à prendre des pincettes pour le moment.

Quoi qu'il en soit, Trustmaster sera bien aux côtés de FromSoftware et Bandai pour fêter l'anniversaire du jeu en février prochain, le DLC devrait quant à lui nous dévoiler sa date officiellement sous peu. Nous verrons.

Il n’empêche que nous on a bien envie de reprendre un peu de rab de cet Elden Ring, pas vous ?