Après Elden Ring, FromSoftware va retourner à ses premiers amours : les combats de mecha en TPS. La licence avait été mise au placard pendant presqu'une décennie maintenant, mais Hidetaka Miyazaki et son équipe sont fins prêts à faire redécouvrir sa franchise tant appréciée à un nouveau public avec Armored Core 6. Et cela pourrait être plus tôt que vous ne le pensez.

Les choses se précisent pour Armored Core 6. Avant Elden Ring, Sekiro Shadow Die Twice ou même Bloodborne, FromSofware avait un penchant prononcé pour les TPS corsés. Alors, quand le studio a annoncé le retour en fanfare de la licence appréciée des fans de la première heure, les joueurs se sont immédiatement enthousiasmés. Avec ses mécaniques inspirées des dernières productions des développeurs, une histoire inédite et un gameplay remis au goût du jour, ce sixième volet a, sur le papier, tout pour plaire aux amateurs du genre. Les promesses faites, FromSofware avait néanmoins ralenti sa communication autour d’Armored Core 6. Des nouvelles devraient être données prochainement, mais sa date de sortie vient de fuiter sur la Toile.

Après le malencontreux leak du Microsoft Store qui avait dévoilé l’image promotionnelle à l’avance, c’est au tour de Tom Henderson (via Insider Gaming) de lâcher de nouvelles informations. Selon ses sources, le prochain jeu des créateurs d’Elden Ring serait attendu pour le 25 août 2023. Comme le soulève l’insider, le leak survient quelque temps après qu’Armored Core 6 ait été examiné sous toutes ses coutures par l'organisme de classification coréen. Le jeu devrait faire une apparition lors du Summer Game Fest qui aura lieu le 8 juin prochain, la date de sortie pouvant être confirmée à ce moment-ci.

Pour le moment il ne s’agit que de spéculations de journalistes et de joueurs au regard des fuites et des dernières informations en date. Il faudra donc attendre une confirmation à l'approche de la période estivale qui devrait encore être riche en annonces. Pour mémoire, Armored Core 6 : Fires of Rubicon est attendu sur PS5, Xbox Series, PC via Windows, PS4 et Xbox One.