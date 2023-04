Depuis plusieurs années maintenant, FromSoftware s’est taillé une jolie réputation autour des RPG exigeants. Dark Souls a à lui seul créé un nouveau genre qu’Elden Ring a propulsé auprès du grand public en 2022 en devenant le plus gros succès commercial du studio. Avec son prochain jeu, Armored Core 6, les développeurs laissent de côté les soulslikes pour revenir à leurs premiers amours. Un épisode qui marque le retour d’une franchise mise au placard depuis presque dix ans maintenant mais non moins appréciée. Les développeurs sont visiblement prêts à communiquer plus sérieusement sur le jeu si l'on en croit un nouveau leak.

Parti sans laisser de trace depuis presque une décennie maintenant, Armored Core va être sorti du placard. Avant Bloodborne et Elden Ring, FromSofware avait un premier amour : les TPS particulièrement corsés. La dernière apparition de la licence remonte à la génération PS3/Xbox 360 avec le très apprécié Verdict Day. Dix ans plus tard, Hidetaka Miyazaki et son équipe sont prêts à remettre le couvert. Armored Core 6 porte en lui les espoirs de toute une communauté délaissée pendant dix ans maintenant. Nouvelle histoire, mécaniques inspirées des dernières productions, FromSoftware avait déjà dévoilé quelques détails qui laissaient entrevoir un épisode particulièrement épique. De nouvelles images et une date de sortie se faisaient attendre et il semblerait que ce soit pour bientôt.

Le nouveau jeu des créateurs d’Elden Ring a été en effet victime d’un petit leak ce weekend. L’image promotionnelle principale a été dévoilée à l’avance via le Microsoft Store. Les datamineurs se sont alors empressés d’aller dénicher quelques informations supplémentaires, ce qui nous permet d’apprendre qu’Armored Core 6 en serait déjà à sa version 2.1.0.1 en interne. Tous les voyants semblent donc au vert pour que le studio maintienne son lancement pour cette année et il se pourrait que l’annonce de sa date de sortie soit imminente. En amont de ces fuites, le jeu a d’ores et déjà été évalué du côté de l’organisme de classification coréen. Une information loin d'être anodine puisqu'un certain nombre de jeux examinés chez l’équivalent du PEGI coréen ont dans la foulée reçu une date de sortie. Il se pourrait donc qu’Armored Core 6 suive la même trajectoire.