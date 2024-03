Presque deux ans tout pile après la sortie d'Elden Ring, FromSoftware a récompensé la patience des fans en annonçant officiellement son DLC tant attendu. Plusieurs mois nous séparent toutefois encore de sa sortie prévue le 21 juin. Qu'à cela ne tienne, certains joueurs et joueuses en manque ont décidé de refaire une virée dans l'Entre-Terres.

Une petite partie d'Elden Ring de plus en attendant le DLC ?

Elden Ring, c'est un peu pour FromSoftware le pinacle du genre Souls-like que le talentueux studio japonais a lui-même institué. Tous les codes de ses précédents chefs d'œuvre comme les Dark Souls ou encore Bloodborne ont été concentrés dans un monde ouvert passionnant à parcourir. Même deux ans après, l'Entre-Terres fascine encore une gargantuesque communauté de fans. Une fascination qui a été fortement ravivée à l'annonce de son DLC, Shadow of the Erdtree.

C'est en tout cas ce que l'on constate en regardant le compte de joueurs récents sur la version PC d'Elden Ring, via SteamDB. Celui-ci a connu une forte hausse peu après l'annonce tant attendue, passant de 50 000 utilisateurs Steam connectés simultanément avant l'annonce à plus de 100 000. Nous sommes bien sûr très loin du pic rencontré à la sortie du jeu il y a deux ans. Le 28 février 2022, le titre de FromSoftware tutoyait en effet le million de joueurs en train de parcourir l'Entre-Terres. Nous n'avons pas de chiffres aussi précis sur consoles, mais des signes tout aussi évocateurs. Elden Ring occupe notamment en ce moment la 21ème place des jeux les plus joués sur Xbox. Le mois précédent, il se trouvait à la 36ème place.

Le DLC qui va mettre tout le monde d'accord ?

Dire que l'attente autour de Shadow of the Erdtree est colossale est donc un euphémisme. Son tout premier trailer a en tout cas suscité énormément d'excitation. Compte tenu de l'expertise de FromSoftware en la matière, difficile de contredire les fans. Entre nouvelles zones enchanteresses, équipements qu'on meurt d'envie d'essayer et boss redoutables, le studio japonais risque de nous gâter.

Nul doute que le nombre de joueurs va de nouveau s'affoler lorsque le DLC sortira le 21 juin prochain. En attendant, le monde ouvert du jeu de base cache encore bien des secrets. De même, son gameplay particulièrement fouillé offre une diversité ébouriffante de builds à essayer pour constamment renouveler l'expérience. Une manière comme une autre de juguler son impatience en attendant le jour-J cet été. Vivement !