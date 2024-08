Celui-ci est revenu sur les deux dernières productions de FromSoftware qui ont défrayé la chronique en figurant respectivement parmi les meilleurs jeu et DLC les mieux notés de l'histoire dans le cadre d'une interview auprès de The Guardian. Le PDG du talentueux studio japonais qui a sorti coup sur coup des titres acclamés par le public et la critique reconnaît qu'il y aura un avant et un après Elden Ring. Et pas nécessairement dans le bon sens du terme.

Un Elden Ring qui a vraiment repoussé toutes les limites

Peu de studios peuvent se targuer d'avoir l'aura et le capital sympathie de FromSoftware. L'équipe à qui l'on doit le genre Souls-like avec des titres désormais légendaires comme Dark Souls 3, BloodBorne, Sekiro, ou encore dernièrement Elden Ring et son DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde, semble être proprement inarrêtable. Pourtant, si l'on en croit son PDG Hidetaka Miyazaki, les deux derniers coups d'éclat du studio pourraient bien être les derniers d'une telle ampleur. Alors qu'une suite serait déjà envisagée, l'homme a voulu tempérer les colossales attentes des fans dans son interview chez The Guardian.

Les budgets, l'échelle, tout a grandi à un point où l'échec n'est pas autant toléré que par le passé. FromSoftware a su limiter les risques dans tous ses projets grâce à des partenaires financiers solides. Il y aura donc une claire différence entre avant et après Elden Ring. Vous pouviez déjà le voir avec un Armored Core 6 plus modeste. Le studio a atteint sa limite avec nos deux derniers projets. Nous avons puisé dans toutes les ressources et le talent auxquels nous avions accès. Faire un jeu de plus grande échelle encore en essayant de maintenir le même gage de qualité me cause beaucoup de soucis. À l'avenir, nous allons peut-être travailler sur des projets plus petits, pour donner des opportunités à des talents plus jeunes de s'affirmer et diriger des jeux à plus petite échelle. Hidetaka Miyazaki, PDG de FromSoftware, dans son interview auprès de The Guardian

Un adieu à cette licence déjà culte sans le dire ?

Ainsi, Elden Ring et son DLC semblent avoir littéralement épuisé FromSoftware. Le talentueux studio japonais aurait tout donné pour offrir aux joueuses et joueurs ses deux derniers magistraux coups d'éclat. Dans un tel cas de figure, le développement d'un Elden Ring 2 semble difficile à imaginer. Ou alors, si suite il y a, il ne faudra pas s'attendre à une échelle aussi massive, au détriment de la qualité globale et du souci de tutoyer la perfection qu'on connaît des équipes d'Hidetaka Miyazaki. Et surtout, cela pourrait se faire sans ce dernier.

Est-ce à dire que c'est vraiment la fin pour nos aventures dans l'Entre-Terres ? Rien n'est pour l'instant dit. Nous pourrions toujours avoir droit à un second opus moins grandiloquent, sans lésiner sur la qualité. FromSoftware s'est également montré réceptif à des adaptations en films ou en anime. Il semble quoi qu'il en soit que le talentueux studio japonais va pour l'heure profiter d'un repos largement mérité. Nous leur souhaitons donc le meilleur pour leurs prochains jeux, quelque forme qu'ils prennent.

