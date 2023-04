En 2022, Elden Ring a fait sensation. Sorti au mois de février, il a fait la une des médias, et a passionné streamers, joueurs et internautes. Aujourd'hui encore, le titre du studio qui travaille actuellement sur Armored Core 6 est suivi de près. C'est d'autant plus vrai depuis que le DLC L'ombre de l'Arbre-monde a été annoncé. En l'attendant, on vous propose de découvrir un magnifique hommage rendu par un fan.

Une véritable œuvre d'art en hommage à Elden Ring

Certes, Elden Ring semble encore passionner la communauté gaming. Mais FromSoftware n'a pas proposé grand chose à se mettre sous la dent récemment. Alors, ce sont les fans qui se chargent de maintenir la hype. Sur PC, un modder a par exemple récemment rendu possible le jeu en vue FPS. Autant dire que cela donne au Soulslike une toute autre dimension. Mais c'est avec un projet tout à fait différent qu'un internaute nous a bluffé. Il y a quelques heures, l'utilisateur "alherath" s'est rendu sur Reddit et a partagé sa création. Et celle-ci est particulièrement impressionnante, puisqu'il s'agit d'une version entièrement dessinée à la main de la carte d'Elden Ring !

La carte d'Elden Ring dessinée à la main (source : Reddit)

En seulement 15 heures, le post Reddit cumule déjà plus de 35 000 likes. De nombreux internautes félicitent l'artiste, qui explique s'être aidé de la version de la carte disponible sur l'application mobile "MapGenie : Elden Ring Map". Le résultat est d'autant plus agréable à l'œil qu'il n'est pas infesté de marqueurs (les sites de grâce), comme en jeu.

Le faux pas de FromSoftware

Elden Ring est sorti il y a plus d'un an, mais FromSoftware ne laisse pas tomber son bébé. On l'a dit, un DLC est actuellement en chantier. D'ailleurs, "alherath" a déjà annoncé qu'il dessinerait la map de celui-ci également. Mais même le jeu de base est encore mis à jour. Seulement, le dernier gros patch en date a provoqué le mécontentement des joueurs. Celui-ci est censé améliorer l'aspect visuel du titre, grâce au ray-tracing. Seulement, sur PC, les performances en sont largement impactées. Difficile à comprendre, quand l'option ne prend en charge que la gestion des ombres et de l'occlusion ambiante. Il n'empêche qu'on attend avec impatience l'extension Shadow of the Erdtree, qui devrait voir le jour cette année.