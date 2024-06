Le talentueux studio japonais derrière Elden Ring n'est d'ailleurs pas le seul concerné par cette nouvelle, puisqu'elle touche plus précisément son propriétaire, Kadokawa. Les choses pourraient quoi qu'il en soit prendre une sombre tournure très bientôt.

Le propriétaire du studio derrière Elden Ring victime d'une attaque par ransomware

Black Suit, un groupe de ransomware, a revendiqué une attaque à l'encontre de Kadokawa, une société de divertissement japonaise. Celle-ci détient notamment FromSoftware, le studio à qui l'on doit, entre autres jeux exceptionnels, l'éclatant Elden Ring et son récent DLC L'Ombre de l'Arbre-Monde. Le groupe est notamment connu pour l'attaque contre CDK Global, un logiciel automobile concernant 15 000 résidents nord-américains.

Black Suit prétend ainsi avoir volé 1,5 To de données au propriétaire de FromSoftware. Au-delà de potentielles révélations quant à Elden Ring et les futures productions du studio, ce sont surtout les données personnelles des employés du studio et des autres sociétés détenues par Kadokawa qui seraient en danger. Le groupe indique en effet avoir subtilisé des « informations personnelles, paiements, contrats, e-mails, ainsi que des présentations et du code ».

Des données très personnelles en danger imminent ?

Le groupe menace de rendre publiques ses trouvailles le 1er juillet, à moins que Kadokawa paye une rançon suffisamment élevée, qui n'a pas été précisée. « Puisque nous sommes des personnes d'affaire, la seule chose qui nous intéresse est l'argent. Kadokawa essaie de passer un marché, mais le montant proposé est extrêmement bas pour une telle société », déclare Black Suit sur un ton sans équivoque.

« Les personnes concernées ne voudraient certainement pas que le monde sache ce qu'elles font le soir, ou leur historique de recherche. Pour l'heure, les détails confidentiels de la vie de nombreux citoyens japonais dépendent de la décision de Kadokawa. Il serait plus facile pour eux de payer et d'aller de l'avant. Plutôt que de passer des mois à s'incliner pour s'excuser ». Il semblerait donc que la menace soit bien réelle, le propriétaire du studio derrière Elden Ring ayant déjà engagé les négociations. Espérons toutefois que la situation trouvera une fin heureuse, pour le bien des nombreuses personnes concernées par cette attaque par ransomware aux conséquences potentiellement désastreuses.