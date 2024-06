Elden Ring pourrait être bien le début de quelque chose de nouveau et ce, grâce à la communauté qui a repensé une fonctionnalité très apprécié du jeu. Le studio écoute et pense déjà à la suite.

Après avoir littéralement tout explosé en 2022, Elden Ring squatte encore une fois l’actu avec la sortie de son énorme DLC Shadows of Erdtree (l’Ombre de l’Arbre-Monde). Une extension XXL, bourrée de contenu et tout aussi spectaculaire que le jeu d’origine. Le jeu s’est pas mal fait descendre sur PC à cause notamment de problèmes techniques, mais aussi parce que les premiers pas sur l'extension sont un peu… violents. Trop peut-être pour certains joueurs visiblement. Mais une fois domptée, la bête nous offre des instants mémorables que l’on peut découvrir seul ou accompagné.

Elden Ring à plusieurs, c'est encore meilleur

Oui, parce qu’on a tendance à l’oublier, mais la coopération fait aussi partie de l’aventure Elden Ring. Alors, les experts warrior accros à l'adrénaline vous diront qu’affronter les boss accompagné d’un ou deux camarades n’est pas héroïque, et ils ont tort, il n’y a pas qu’une seule et unique façon de jouer à Elden Ring et c’est là tout l'intérêt. Toutefois, le mode coopération des souls de FromSoftware a de quoi surprendre et désarçonner les joueurs puisqu’il s’appuie sur un système d’invocation qu’il n’est possible d’activer que dans des endroits bien spécifiques. On pense notamment à certains donjons ou les antres de boss.

C’est pour ça d’ailleurs que des fans doués avec leurs petites mains ont donné naissance à des modes coopératifs passifs permettant de jouer à l’intégralité de l’aventure, du tutoriel au boss de fin, en coop et sans interruption. Et ça change toute l’expérience pour le coup dans la mesure où le jeu n’est pas fait pour être parcouru intégralement à plusieurs.

Pour certain combat, on est pas trop de deux ©KiKiToès - Elden Ring

Miyazaki n'est pas contre... au contraire justement

Lors d’une petite interview avec PC Gamer, le créateur Hidetaka Miyazaki s’est exprimé à ce sujet. Il s’est dit plutôt favorable à ce genre de mode de jeu bien que celui d’Elden Ring ait été pensé autrement. « Pour ce qui est d'Elden Ring, nous voulions simplement un style plus “décontracté” : lancez le mode, battez un boss et retournez dans votre partie. Le joueur n'est soumis à aucune restriction technique, il peut simplement terminer son objectif et passer à autre chose », sous-entendu qu’en coopération passive, une fois l’objectif vaincu, vous devriez rester en coop ou quitter manuellement la partie pour retourner à vos affaires.

Mais ça ne veut pas dire que l’on ne verra jamais un tel mode dans un souls signé FromSoftware, bien au contraire. Toujours dans les colonnes de PC Gamer, Miyazaki affirme que c’est quelque chose qu’il garde en tête, même si ça n’arrivera pas sur Elden Ring. « Ça ne veut pas dire que nous n'envisagerons pas d'autres façons de jouer en coopération totale - Ça ne veut pas dire non plus que nous n'envisagerons pas ce genre d'idées pour nos futurs jeux ».

Des souls jouables entièrement en coopération, ça pourrait bien être le nouveau crédo de FromSoftware qui déclare considérer la chose pour les jeux à venir. La coop est un mode très apprécié par les joueurs et le mod Seamless Coop dispo sur NexusMod a été téléchargé plus de 3,6 millions de fois. Il y a donc un vrai créneau à prendre d’autant que la plupart des soulslike qui empruntent la recette de FromSoftware, reprennent également le système d’invocation la plupart du temps. On croise les doigts !

Pour rappel, Elden Ring et son DLC sont dispo sur consoles et PC, séparément ou en pack.